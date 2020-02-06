Танго втроем: семь подсказок, которые помогут узнать, есть ли у мужа любовница

Необязательно шпионить за мужем, устраивать допросы и читать его переписку в телефоне. Существует несколько способов, которые на женских форумах называют не иначе как «классика жанра». Обрати внимание на поведение своего благоверного – оно выдаст его тайны!

1. Внезапные перемены во внешнем облике

Всем известная шутка: «И жили они долго и счастливо, и давно плюнули на то, как выглядят», — содержит долю правды. Стараться и наряжаться больше не для кого — вы же друг друга как облупленных знаете. И если вдруг ты стала замечать, что любимый стал чаще посещать душ, тщательнее следить за собой, обзавелся новой одеждой и даже отправился в тренажерный зал - это повод задуматься. Пока ты размышляешь над тем, какой он молодец и что могло так мотивировать заняться собой, у него появилась другая вдохновительница, и, скорей всего, намного моложе тебя.

2. Новое нижнее белье

Всем известно, что мужчины, особенно женатые, сами себе белье не покупают. Этим обычно занимаются жены. Бывает, что и мамы одевают своих великовозрастных сыночков, но это уже совсем другая история... Появление новых трусов на благоверном или в бельевой корзине для хорошей хозяйки не пройдет незамеченным. Неожиданная находка должна вызвать массу домыслов, вопросов, адресованных самой себе. Если муж начал ходить в тренажерный зал, это еще как-то можно объяснить, но после новых труселей картинка уже явно складывается не в его пользу!

3. Постоянное отсутствие дома под благовидным предлогом

Частые командировки, совещания после рабочего дня и неотложные дела по выходным — все это может насторожить, особенно если раньше график работы такую занятость не подразумевал. Стоит обратить внимание: каким после совещаний он возвращается домой — уставшим и недовольным или на подъеме, веселым и как будто только вернулся из отпуска. Хорошее настроение на фоне других признаков наличия адюльтера — прямое свидетельство в пользу неверности.

4. Гаджетомания (жизнь с телефоном в руке)

Современный человек очень много времени проводит за экранами, это факт. Но если муж буквально не выпускает свой смартфон, поставил на него новый пароль, кладет телефон всегда экраном вниз, то есть повод призадуматься: а что он там скрывает? Возможно, это просто флирт в соцсетях или аккаунт в известном приложении для знакомств, но все может оказаться гораздо серьезней!

5. Проблемы в интимной жизни

Муж стал жаловаться на усталость, да и вообще переехал на диван в гостиной, ссылаясь на загруженность на работе и плохой сон? Секс практически исчез из повседневной жизни, стал скучным и однообразным? Обрати внимание на другие признаки измены, и если найдешь еще хотя бы одну, то срочно начинай бить тревогу.

6. Неожиданные подарки и цветы

Как известно, чувство вины — движущая сила любого мужчины. Когда он виноват, то хочет извиниться и сделать что-то приятное жене (особенно, если считает, что интрижка на стороне браку не помеха). Покупка шубы на день рождения, приобретение новой машины, а еще путевки на курорт, чтобы ты прекрасно отдохнула и гарантированно освободила квартиру на несколько дней, пишет «Лиза».

7. Сокращение семейного бюджета

На фоне постоянных авралов на работе и дорогостоящих подарков, резко может сократиться та сумма, которая раньше регулярно выделялась на ведение хозяйства. Проследи за бюджетом: возможно, деньги стали уходить на новую статью расходов в виде молоденькой любовницы.