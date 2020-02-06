Кето-диета: как она влияет на наше тело и мозг?

Одна из самых популярных диет, которой мы увлекались в прошлом году — кето-диета. Миллионы людей по всему миру отказывались от углеводов и переходили на план питания, подразумевавший практически полный отказ от углеводов в пользу белка и жиров. Врачи предупреждают: этот рацион не так безопасен, как может показаться. И несмотря на его эффективность в потере веса, а также доказанную пользу для людей с диабетом второго типа, он может быть опасен для здоровья. Вот что может произойти с нашим телом, если мы сядем на кето-диету без рекомендации врача.

Кето-грипп

Углеводы — главный источник энергии для наших клеток. Когда мы резко лишаем организм привычного «топлива», пытаясь вынудить его «работать на жиру», в первые дни и даже недели он может «наказать» нас целым букетом неприятных ощущений. Головная боль, перепады настроения, раздражительность, бессонница — это самые распространенные симптомы «кето-гриппа», с которыми сталкивается большинство адептов этой диеты в первую неделю. Если вы полны решимости продолжать новый план питания, ешьте больше соли и продуктов, богатых калием, а также пейте больше воды, чтобы восстановить электролитный баланс.

Мышечные спазмы

Во время кетоза — состояния, при котором организм переходит на жир как на основной источник энергии — из печени активно выводится натрий. Однако недостаток натрия и калия часто приводит к мышечным спазмам, которые могут быть довольно болезненными. Чтобы справиться с ними, принимайте калий и увеличьте количество соли в рационе.

Неприятный запах изо рта

Так называемое «ацетоновое дыхание» — это признак кетоза, процесса, при котором организм добывает энергию, сжигая жир, окружающий внутренние органы. Помимо неприятного запаха, этот процесс сопровождается появление металлического привкуса во рту — из-за того, что организм активнее, чем обычно производит ацетон.

Сыпь на коже

Это не такой распространенный симптом, как кетозный грипп или плохое дыхание, но иногда на фоне дефицита витаминов, с которым сталкиваются многие адепты кето-диеты, появляются небольшие высыпания на коже. Они могут быть коричневыми или светло-розовыми, могут сопровождаться зудом или повышенной чувствительностью кожи, но в любом случае это знак того, что вам стоит расширить список продуктов, принимать поливитамины. Если сыпь не проходит, обязательно нужно проконсультироваться с врачом.

Изменения в моче

После перехода на кето-диету может измениться частота мочеиспусканий (они станут чаще), а также цвет, запах и консистенция мочи станут другими. Связано это с процессом сжигания гликогенов — углеводов, которые накапливаются в печени.

Проблемы с работой кишечника