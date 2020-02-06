ВКУСН И ПОЛЕЗНО ⟩ Как испечь простой морковный пирог с грецкими орехами

Из моркови можно не только сделать салат, но и приготовить чудесную выпечку к семейному чаепитию. «Сегодня» советует испечь простой морковный пирог с грецкими орехами и кремом из сливочного сыра.
Морковный пирог с грецкими орехами
Время приготовления: 1,5 часа
Калорийность: 220 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 г моркови
- 190 г муки
- 100 г сахара
- 60 г грецких орехов
- 2 яйца
- 65 мл растительного масла
- 1 ч.л. разрыхлителя
- Цедра 1/2 лимона
- Цедра 1/2 апельсина
- 1/4 ч.л. имбиря
- 1/2 ч.л. корицы
- Щепотка мускатного ореха
Для крема:
- 150 г сливочного сыра
- 60 г сахарной пудры
Способ приготовления
- Морковь очистить, измельчить в блендере.
- Орехи поджарить на сухой сковороде, оставить остывать, затем порубить ножом.
- Муку смешать с разрыхлителем, цедрой, имбирем, корицей и мускатным орехом.
- Яйца взбить с сахаром, добавить растительное масло. Смешать с мукой, добавить орехи и морковь.
- Выложить тесто в смазанную маслом форму, выпекать при 175 С около часа, дать остыть.
- Сливочный сыр смешать с сахарной пудрой, намазать пирог получившимся кремом.
Как подавать пирог
Ешьте пирог охлажденным вместе с чаем или кофе. Десерт по желанию можно украсить орехами, марципановыми морковками, колотыми орехами или кокосовой стружкой.