Чт, 6.02.2020

ВКУСН И ПОЛЕЗНО ⟩ Как испечь простой морковный пирог с грецкими орехами

Морковный пирог. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Из моркови можно не только сделать салат, но и приготовить чудесную выпечку к семейному чаепитию. «Сегодня» советует испечь простой морковный пирог с грецкими орехами и кремом из сливочного сыра.

Морковный пирог с грецкими орехами

Время приготовления: 1,5 часа

Калорийность: 220 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250 г моркови
  • 190 г муки
  • 100 г сахара
  • 60 г грецких орехов
  • 2 яйца
  • 65 мл растительного масла
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • Цедра 1/2 лимона
  • Цедра 1/2 апельсина
  • 1/4 ч.л. имбиря
  • 1/2 ч.л. корицы
  • Щепотка мускатного ореха

Для крема:

  • 150 г сливочного сыра
  • 60 г сахарной пудры

Способ приготовления

  1. Морковь очистить, измельчить в блендере.
  2. Орехи поджарить на сухой сковороде, оставить остывать, затем порубить ножом.
  3. Муку смешать с разрыхлителем, цедрой, имбирем, корицей и мускатным орехом.
  4. Яйца взбить с сахаром, добавить растительное масло. Смешать с мукой, добавить орехи и морковь.
  5. Выложить тесто в смазанную маслом форму, выпекать при 175 С около часа, дать остыть.
  6. Сливочный сыр смешать с сахарной пудрой, намазать пирог получившимся кремом.

Как подавать пирог

Ешьте пирог охлажденным вместе с чаем или кофе. Десерт по желанию можно украсить орехами, марципановыми морковками, колотыми орехами или кокосовой стружкой.

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