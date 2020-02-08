Как правильно питаться во время простуды, чтобы выздороветь быстрее: меню от врача-диетолога

Многие знают, что во время болезни помогают куриный бульон, лук, чеснок и малиновый чай. Вместе с ведущей утреннего шоу на украинском телеканале Нелей Шовкопляс врач-диетолог Наталья Самойленко рассказала об их полезных свойствах и почему их потребление способствует выздоровлению.

Бульон

По словам Натальи, бульон действительно полезно употреблять во время болезни. Ведь в нем содержатся многие аминокислоты, которые играют важную роль в построении иммунных клеток. К тому же, он легко усваивается, дает силы и энергию, необходимую организму для борьбы с болезнью.

Лук и чеснок

Как оказалось, лечебные свойства лука и чеснока - это вовсе не миф.

Лук и чеснок - это супер продукты. В них много фитонцидов - биологически активных веществ, которые обладают противовирусным эффектом. В борьбе с гриппом они действительно эффективны. Их можно как есть, так и просто резать кусочками и ставить в комнате. Также в этот же список следует добавить корень имбиря,

- комментирует врач.

Малиновый чай

Как объясняет Самойленко, малиновый чай тоже помогает организму выздороветь. Особенно, если заваривать чай с замороженной в холодильнике ягодой, без сахара.

Теплые напитки очень быстро усваиваются. А малина, кроме того, содержит много витамина С и салициловой кислоты - это как естественный аспирин. Малиновый чай обладает противовоспалительным и жаропонижающим эффектом, это витамины, усиливающие иммунную систему,

- советует Наталья.

Кроме малинового чая можно также пить отвар шиповника, травяные чаи с липой и мятой. По совету эксперта, во время болезни нужно принимать много теплых напитков - почти втрое больше обычного.

Как выбрать рацион питания во время болезни

Врач-диетолог для всех заболевших подобрала особое меню. По ее словам, во время болезни следует употреблять только легкую к усвоению пищу, насыщенную витаминами и клетчаткой. Такая пища стимулирует усвоение "хороших бактерий" - пребиотиков.

Завтрак. Утром лучше съесть углеводы с большим количеством клетчатки. Например, это может быть гречка и вареная свекла.

Обед. Для следующего приема пищи можно приготовить суп или борщ, а также добавить белок.

Ужин должен быть легким. Это могут быть овощи в термообработке и вареные яйца.

А между всеми приемами пищи мы пьем много теплых напитков - травяные чаи, малину или отвар шиповника. А детям можно давать компот или узвар. Это тоже ускорит выздоровление,

- уточнила диетолог.

В то же время следует воздержаться от употребления тяжелой и жареной пищи (колбаса, консервы, сосиски, котлеты и мясо).