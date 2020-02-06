Последствия смарт-зависимости: каждый пятый школьник в Эстонии имеет проблему со здоровьем

Острота зрения — это один из тех показателей, которые школьные медсестры измеряют в разных школьных ступенях во время проведения профилактических осмотров. По словам школьной медсестры Ваналиннаской образовательной коллегии и Школы св. Микаэля Малле Хаавель, у детей чаще всего проявляются близорукость, дальнозоркость и астигматизм — то есть нечеткое зрение. «Если в прошлом очки выписывали стереотипно разным «ботаникам», которые сидели, уткнув нос в книгу, то теперь на место книг пришли игровые консоли, планшеты и смартфоны. Разумеется, большинство родителей в курсе того, что это за напасть — все эти приложения и игры в смарт-устройствах. Отпрыски используют каждую возможность, чтобы схватить телефон или планшет и уйти в виртуальный мир», - говорит Хаавель — одна из 80 медсестер целевого учреждения Tallinna Koolitervishoid.

Школьная медсестра разъясняет, что, если при чтении книг глаза двигаются в одном темпе по строчкам и в целом книга располагается все время на одном расстоянии от глаз, то смарт-устройства обычно находятся ближе, на экранах постоянно бежит реклама, картинки мелькают и все это создает для глаз большее напряжение. «Если постоянно смотреть вблизи, то скоро при взгляде вдаль уже не видишь столь хорошо. Если глаза смотрят напряженно на находящийся рядом экран, то глазные мышцы напрягаются и если попытаться посмотреть вдаль, то не уже невозможно снять это напряжение, а картинка вдали становится размытой», - объясняет Хаавель влияние смарт-устройств на глаза.

Плохие результаты глазного контроля уже заставляют школы ограничивать использование смартфонов в своих стенах. Например, когда в Таллиннской гимназии Арте утроилось число первоклассников и третьеклассников с пониженной остротой зрения, то школьный совет по здоровью по предложению школьной медсестры Натальи Пасиеко запретил ученикам начальной школы пользоваться смартфонами на переменах. «Дети, которых родители рано привозят в школу, проводят время в телефоне, играя в игры и уже на первом уроке у них уставшие глаза. Поскольку результаты контроля здоровья были настолько беспокоящими, то пришлось вводить ограничения, чтобы в будущем в какой-то мере предотвратить ухудшение зрения учащихся», - сказала Пасиеко.

Обращайте внимание на признаки ухудшения зрения

Если взрослые люди могут заметить изменения своего зрения, то дети часто не обращают на это внимание и не могут оценить проблему. У детей проблемы с глазами сигнализируют о себе, если ребенок часто трет глаза, у него головные боли, путаница с буквами на письме, трудности со слежением пальцем за строчкой и даже нежелание читать.

Хаавель советует родителям обращать внимание на то, как ребенок, например, смотрит телевизор или читает книгу.