С третьего раза: почему женщин больше всего устраивает брак после второго развода

Психологическое благополучие женщин, состоящих в третьем браке, оказалось значительно выше, чем у тех, кто был замужем первый и второй раз. К такому выводу пришли ученые, опросив несколько сотен дам одинакового возраста и имеющих равный социальный статус, пищет Lady.mail.ru.
Эксперты полагают, что такой результат обусловлен снижением требований к партнеру, развитием умения искать компромиссы и выстраивать гармоничные отношения. Также ученые отмечают, что второй брак нередко становится способом залечить травму после первого неудачного замужества. В третий же раз вступая в официальные отношения женщина точно знает, чего хочет от жизни и от мужчины.
Счастливое число три
Согласно статистике за последние годы, в среднем каждый второй брак в России заканчивается разводом. В частности, в период с января по ноябрь 2019-го на территории РФ было заключено 843 890 браков. За тот же период состоялось 472 328 разводов (за весь год данные пока не представлены). И основная причина прекращения отношений так или иначе заключается в стремлении к более счастливой жизни.
Ученые из НИУ «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) решили выяснить, насколько связано психологическое благополучие (субъективное восприятие полноценности своей жизни) представительниц слабого пола и их брачный статус.
В опросе участвовало 365 женщин в возрасте от 35 до 56 лет. Ученые максимально тщательно выбирали претенденток на участие в опросе, чтобы «выровнять» категории между собой. Средний возраст каждой группы был примерно одинаков, с незначительной разницей максимум в пару лет. Все состоящие в браке участницы имели минимум одного ребенка.
Ученые обеспечили равное процентное соотношение занятых полный и неполный рабочий день, а также имеющих разную степень власти на работе для каждой категории опрошенных. Всего было пять категорий респонденток: состоявшие в браках (первом, втором или третьем), находящиеся в разводе и никогда не бывшие замужем.
Психологи попросили женщин пройти ряд тестов, показывающих субъективное благополучие в браке. Они выявили и общий уровень удовлетворенностью жизнью, и отдельными ее сферами — отношениями с людьми, ощущением самостоятельности, достижением личных целей, принятием себя и других людей.
Оказалось, что в третьем браке психологическое благополучие женщины существенно выше, чем в первых двух.
В среднем уровень довольства жизнью всех респонденток был в пределах среднестатистического показателя у здоровых людей. Однако среди состоящих в третьем браке дам этот показатель находился на верхней границе нормы. У тех же, кто был замужем первый и второй раз, а также у разведенных — на одинаковом среднем уровне. Наименее счастливыми были ни разу не побывавшие замужем — их показатель благополучия находился на нижней границе нормы.
Кроме того, ученые выяснили, что состоящие в третьем браке дамы в несколько большей степени стремились к саморазвитию и самореализации. Согласно опросникам, данная категория женщин была более независима от мнения окружающих, в большей степени уверена в своих способностях влиять на обстоятельства жизни. Такие дамы, согласно опросу, умеют учиться на своих ошибках и более благосклонно относятся к окружающим.
Независимая женщина
Ученые нашли несколько объяснений такому феномену. Они составили несколько предположений о том, как характер женщин и факт развода влияют на становление личности и общий уровень удовлетворенностью жизнью.
Предположительно, наличие большого жизненного опыта в виде разводов и новых браков делает женщину более гибкой и стойкой,
— сообщила доцент кафедры детской и семейной психотерапии МГППУ и департамента психологии НИУ ВШЭ Елена Чеботарева.
Она приобретает все те качества, которые позволяют ей организовывать собственную жизнь. С другой стороны, возможно, что обладающая такими качествами изначально дама будет более требовательна к своему браку. Это означает поиск лучших отношений и склонность не останавливаться на достигнутом.
Еще одно объяснение заключается в том, что некоторые девушки больше сосредоточены на иных сферах жизни, например карьере, поэтому легче расстаются с партнерами, ведь от мужа качество их жизни зависит мало.
На мой взгляд, результаты исследования действительно можно объяснить спецификой переживания развода, — добавила доцент кафедры социологии ВолГУ Елена Лактюхина. — Женщина переживает не только травму в плане потери близкого человека, но и вину за то, что «не смогла сохранить семью». Второй брак нередко становится способом «залечить» травму, в этот момент девушка еще не уверена в себе. Но когда ситуация распада брака повторяется, она уже менее травматична. Поэтому в третьем браке женщина чувствует себя спокойнее: она точно знает, что будет делать в случае развода. Важно, что в обретении счастья им помог не третий брак как таковой, а укрепление уверенности в себе, появление новых целей в области самореализации.
Что же касается меньшей, чем в третьем, удовлетворенностью жизнью в первом браке, следует учесть, что именно на это время приходится рождение первых детей. Что, как отмечает эксперт, сильно повышает нагрузку на обоих супругов. Кроме того, первый брак — это первый опыт совместного быта, который часто наполнен конфликтами и неудобствами. В повторных браках супруги легче подстраиваются под другого человека.
Интересно, что в группе дам, состоящих в первом и втором браках, обнаружилась прямая связь удовлетворенности этими отношениями с общими показателями психологического благополучия.
Чем выше были оценки женщин об их браке, тем счастливее они были сами. В третьем же браке данные параметры были практически не связаны.
Это согласуется с тем фактом, что в третьем браке представительницы прекрасного пола более склонны полагаться на себя.
Удовлетворенность браком можно представить как соотношение между ожиданиями от него и реальностью, — отметила заведующая кафедрой возрастной психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор Ольга Карабанова. — У женщины, накопившей этот опыт в браках, ожидания становятся корректными, — они не завышены и не фантастичны. Поэтому некоторые недостатки брака не влияют на ее уровень счастья. К тому же к заключению новых союзов больше способны люди, обладающие в целом позитивным мировосприятием. Таким образом, полученный авторами результат скорее характеризует личность способных вступить в третий брак дам.
Как отмечает заведующий кафедрой социальной психологии Южного федерального университета Дмитрий Воронцов, в субъективном ощущении благополучия для женщин важна их самостоятельность.
Обладающие умением быть независимыми девушки «не цепляются» за отношения с мужчинами, поэтому легко разводятся и вступают в новые браки.
В то же время они способны быть счастливыми в любом по счету браке, если у них с мужчиной одинаковые понимание целей жизни и отношение к личной свободе.
В дальнейшие планы авторов входит выполнить аналогичное исследование, но на выборке мужчин с разным брачным статусом.