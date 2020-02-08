С третьего раза: почему женщин больше всего устраивает брак после второго развода

Эксперты полагают, что такой результат обусловлен снижением требований к партнеру, развитием умения искать компромиссы и выстраивать гармоничные отношения. Также ученые отмечают, что второй брак нередко становится способом залечить травму после первого неудачного замужества. В третий же раз вступая в официальные отношения женщина точно знает, чего хочет от жизни и от мужчины.

Счастливое число три

Согласно статистике за последние годы, в среднем каждый второй брак в России заканчивается разводом. В частности, в период с января по ноябрь 2019-го на территории РФ было заключено 843 890 браков. За тот же период состоялось 472 328 разводов (за весь год данные пока не представлены). И основная причина прекращения отношений так или иначе заключается в стремлении к более счастливой жизни.

Ученые из НИУ «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) решили выяснить, насколько связано психологическое благополучие (субъективное восприятие полноценности своей жизни) представительниц слабого пола и их брачный статус.

В опросе участвовало 365 женщин в возрасте от 35 до 56 лет. Ученые максимально тщательно выбирали претенденток на участие в опросе, чтобы «выровнять» категории между собой. Средний возраст каждой группы был примерно одинаков, с незначительной разницей максимум в пару лет. Все состоящие в браке участницы имели минимум одного ребенка.

Ученые обеспечили равное процентное соотношение занятых полный и неполный рабочий день, а также имеющих разную степень власти на работе для каждой категории опрошенных. Всего было пять категорий респонденток: состоявшие в браках (первом, втором или третьем), находящиеся в разводе и никогда не бывшие замужем.

Психологи попросили женщин пройти ряд тестов, показывающих субъективное благополучие в браке. Они выявили и общий уровень удовлетворенностью жизнью, и отдельными ее сферами — отношениями с людьми, ощущением самостоятельности, достижением личных целей, принятием себя и других людей.

Оказалось, что в третьем браке психологическое благополучие женщины существенно выше, чем в первых двух.

В среднем уровень довольства жизнью всех респонденток был в пределах среднестатистического показателя у здоровых людей. Однако среди состоящих в третьем браке дам этот показатель находился на верхней границе нормы. У тех же, кто был замужем первый и второй раз, а также у разведенных — на одинаковом среднем уровне. Наименее счастливыми были ни разу не побывавшие замужем — их показатель благополучия находился на нижней границе нормы.