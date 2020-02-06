В голубом платье и с макияжем: сын Меган Фокс выбрал эпатажный образ для праздника

Есть сверстники, говорят ему: «Мальчики не носят платья, мальчики не носят розовое». Сейчас мы проходим через это, и я стараюсь научить его быть уверенным в себе, несмотря на то, что говорят другие. Так, недавно он пришел домой и сказал: "Все мальчики смеялись, когда я вошел, но мне все равно. Я очень люблю платья,