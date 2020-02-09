Тональный крем на год: что это за бьюти-тренд и стоит ли мечтать его попробовать

Теперь обороты набирает необычная процедура для отбеливания и лечения кожи лица - BB Glow. Почему же BB Glow называют тональным кремом на год и кому вообще можно делать подобные процедуры.

BB Glow: для кого подходит процедура

BB Glow - это один из немногих способов лечить кожу. По крайней мере, именно так говорят те, кто эту процедуру придумал.

Как следует из характеристик процедуры, подходит она всем, кто не хочет лишний раз париться и краситься. Долгосрочный эффект действительно интересует нас всех.

BB Glow: состав

Сыворотка BB Glow позиционируется как безопасная малоинвазивная процедура. Сыворотка содержит гиалуроновую кислоту, витаминный комплекс и диоксид титана, которые "работают" в слоях эпидермиса на протяжении года

Тональный крем на год: как проходит процедура

Перед началом процедуры необходимо очистить кожу. Для этого иногда необходим поверхностный химический пилинг, который снимет защитный слой кожи, "проработает" поры и обновит верхний слой эпидермиса.

После пилинга на лицо наносят специальную отбеливающую сыворотку с помощью дерпамена (мезоинжектора для микроигольчатого лифтинга). Это значит, что так называемый "тональный крем" будут вводить под кожу с помощью маленьких, тонких иголочек.

Незащищенную кожу нельзя обрабатывать аппаратом, который может нанести механические повреждения. Это очень важный момент.

Последствия от процедуры с сывороткой BB Glow

Диоксид титана, который проник в слои эпидермиса, может стать причиной фотостарения (появления морщин на солнце) и раздражает кожу, провоцируя появление нежелательных последствий.

Делать или не делать?

Любые новые косметические процедуры должны "потеститься" несколько месяцев и набрать достаточно хороших отзывов у разных косметологов и их клиентов. Делать какие-либо процедуры без полного ознакомления с препаратом и без осознания последствий - не безопасно и нелогично.