ИДЕАЛЬНЫЙ ЗАВТРАК ⟩ Лучший рецепт сырников с изюмом на сковороде

Вкусные cырники с изюмом – что может быть лучше на завтрак? Они особенно хороши вместе со сметаной и вареньем. Перед подачей их можно посыпать сахарной пудрой, украсить листиками мяты и свежими ягодами.
Время приготовления: 30 минут
Калорийность: 240 ккал на 100 г
Ингредиенты:
600 г творога (9%) или творожных сырков
100 г изюма
1 столовая ложка сметаны
1 желток
1 чайная ложка соли (без верха)
5 столовых ложек сахара
1,5 столовых ложки манки
Мука или манка – для обваливания
Ванилин
Способ приготовления:
Творог смешайте с солью и сахаром, добавьте ванилин. Прибавьте сметану и предварительно замоченный изюм.
Добавьте желток, затем манку. Хорошо перемешайте и сформируйте шарики.
Обваляйте шарики в муке (или манке), слегка сплющивая их. Должны получится аккуратные, плотные сырники.
Разогрейте в сковороде немного растительного масла. Жарьте сырники с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.
Полезные советы
Не берите очень влажный творог;
Добавив манную крупу, оставьте тесто на 10 минут. Это позволит манке набухнуть;
В тесто добавьте манку, а обваливайте в муке. Так сырники будут пышнее и не развалятся.