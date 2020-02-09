ИДЕАЛЬНЫЙ ЗАВТРАК ⟩ Лучший рецепт сырников с изюмом на сковороде

Вкусные cырники с изюмом – что может быть лучше на завтрак? Они особенно хороши вместе со сметаной и вареньем. Перед подачей их можно посыпать сахарной пудрой, украсить листиками мяты и свежими ягодами.

Время приготовления: 30 минут

Калорийность: 240 ккал на 100 г

Ингредиенты:

600 г творога (9%) или творожных сырков

100 г изюма

1 столовая ложка сметаны

1 желток

1 чайная ложка соли (без верха)

5 столовых ложек сахара

1,5 столовых ложки манки

Мука или манка – для обваливания

Ванилин

Способ приготовления:

Творог смешайте с солью и сахаром, добавьте ванилин. Прибавьте сметану и предварительно замоченный изюм.

Добавьте желток, затем манку. Хорошо перемешайте и сформируйте шарики.

Обваляйте шарики в муке (или манке), слегка сплющивая их. Должны получится аккуратные, плотные сырники.

Разогрейте в сковороде немного растительного масла. Жарьте сырники с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.

Полезные советы

Не берите очень влажный творог;

Добавив манную крупу, оставьте тесто на 10 минут. Это позволит манке набухнуть;