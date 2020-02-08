Лучшее лекарство: как отсутствие секса влияет на ваш организм

Однако часто в сексуальной жизни происходят сбои, из-за чего секс может пропасть на долгие месяцы. Мы решили разобраться, к чему может привести длительное воздержание.

Развитие болезней

По результатам исследований, регулярный секс помогает нам болеть как минимум в три раза реже. Помимо повышения иммунитета секс способствует активной циркуляции крови в малом тазу, из-за чего риск развития миомы матки сводится к нулю. Кроме того, по словам самих женщин, менструация при наличии регулярного интима проходит менее болезненно. Положительный эффект секса заметен не только женщинам, но и сильной половине: у мужчин также может происходить застой крови в органах малого таза, что негативно сказывается на качестве спермы и создает проблемы с зачатием.

Снижение интереса к жизни и повышенная раздражительность

Во время секса вырабатывает огромное количество гормона радости, что позволяет организму расслабиться и привести психологическое состояние в порядок. Секс занимает одно из первых мест в рейтинге способов для снятия стресса: люди, страдающие повышенной раздражительностью, все чаще предпочитают решают эту проблему физическими нагрузками или сексом, вместо использования препаратов. Не стоит говорить и о страдающей самооценке у людей, чья сексуальная жизнь знает не лучшие времена, Если и вы испытываете постоянное давление в перемешку с накатывающей раздражительностью, может, стоит заняться налаживаем интимной жизни?

Проблемы с либидо

Постоянный секс в паре помогает избежать проблем с естественным возбуждением, которое может и совсем пропасть, если секс становится редкостью в вашей жизни. По статистике, люди, избегающие секса или переживающие период его временного отсутствия, чувствуют, что со временем возбуждение нарастает все труднее, а затем может и совсем пропасть. Все дело в нашей психологической настройке, которая в определенном смысле «избавляется» от ненужного ощущения. Вернуть интерес к сексу после его длительного отсутствия бывает непросто, часто приходится прибегать к помощи специалиста.

Отношения ухудшаются