Эстонский дизайнер Анна Чиркова создала новый головной убор и попала в итальянский Vogue

И не удивительно: теплый шерстяной аксессуар — важный помощник в холодное время года. «Шаперон представляет из себя головной убор наподобие капюшона с длинным хвостом. Мода на этот аксессуар пришла к нам из Средневековья, где шаперон был традиционным мужским и женским аксессуаром. Его также драпировали на голове или обматывали вокруг шеи на манер шарфа», - рассказывает Анна.

Disainer Anna Chirkova Дизайнер Анна Чиркова ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Бренд B’MOR, основательницей которого и является Чиркова, переосмыслил и приспособил этот аксессуар к современной динамичной жизни. Анна говорит. что страдает аллергией на многие материалы, поэтому шапероны она делает только из сертифицированных безопасных и экологичных материалов, которые подойдут людям с высокой чувствительностью кожи. Она использует мериносовую шерсть, которая добывается этичными способами.

Шаперон совмещает в себе элегантность и практичность. Он подходит всем, у него нет ограничений по полу, возрасту и размеру одежды. При всем своем удобстве, головной убор также является двусторонним, и имеет внутренние карманы, в которых можно не только прятать руки во время холодов, но также хранить небольшие личные вещи. Шаперон защитит от ветра, снега и дождя - он не промокает и форма аксессуара остается неизменной. Достаточно просто просушить его.

Шаперон защитит от ветра, снега и дождя. При этом, форма аксессуара остается неизменной. Существует 1001 способ, как носить шаперон, нужно всего лишь проявить креативность!

За короткий срок существования бренда шапероны уже успели найти своих обладательниц и за пределами Эстонии - в Германии, Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и других странах. Фотосессия с шаперонами опубликована в модном шотландском журнале Mordant, а фото Ксении Курс этого необычного головного убора было акцептировано итальянским журналом Vogue, который добавил его в свою базу.