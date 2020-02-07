Пт, 7.02.2020

Как сварить куриный бульон с яичной паутинкой

Куриный бульон. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Не знаете, как разнообразить обычный куриный бульон? Достаточно немного техники и фантазии, чтобы получить совершенно новое блюдо. Просто добавьте предварительно запеченные овощи и яйцо, разделенное на белок и желток, пишет Сегодня.

Куриный бульон с овощами и яичной паутинкой

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

71 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 куриные голени
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1 корень петрушки
  • 1 яйцо
  • Лавровый лист
  • Соль, перец
  • Зелень петрушки

Способ приготовления:

  1. Сварите куриный бульон, добавив в него куриные голени, целый корень петрушки, разрезанные пополам и припеченные морковь и луковицу. Добавьте лавровый лист, посолите и поперчите по вкусу.
  2. Когда бульон будет готов, достаньте мясо и овощи.
  3. Разбейте яйцо, отделив желток от белка. Желток аккуратно опустите в бульон на одну-две минуты, чтобы он приварился. Достаньте из бульона – он пригодится для подачи.
  4. Белок взбейте с небольшим количеством воды. Размешивая бульон, влейте белок тонкой струйкой, чтобы он сварился и образовалась "паутинка".

Как подавать суп

В тарелку положите половинку моркови, куриную голень, сняв с нее кожицу, желток и залейте бульоном. Посыпьте нарезанной зеленью петрушки.

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