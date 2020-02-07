Как сварить куриный бульон с яичной паутинкой

Не знаете, как разнообразить обычный куриный бульон? Достаточно немного техники и фантазии, чтобы получить совершенно новое блюдо. Просто добавьте предварительно запеченные овощи и яйцо, разделенное на белок и желток, пишет Сегодня.
Куриный бульон с овощами и яичной паутинкой
Время приготовления:
1 час
Калорийность:
71 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 куриные голени
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 корень петрушки
- 1 яйцо
- Лавровый лист
- Соль, перец
- Зелень петрушки
Способ приготовления:
- Сварите куриный бульон, добавив в него куриные голени, целый корень петрушки, разрезанные пополам и припеченные морковь и луковицу. Добавьте лавровый лист, посолите и поперчите по вкусу.
- Когда бульон будет готов, достаньте мясо и овощи.
- Разбейте яйцо, отделив желток от белка. Желток аккуратно опустите в бульон на одну-две минуты, чтобы он приварился. Достаньте из бульона – он пригодится для подачи.
- Белок взбейте с небольшим количеством воды. Размешивая бульон, влейте белок тонкой струйкой, чтобы он сварился и образовалась "паутинка".
Как подавать суп
В тарелку положите половинку моркови, куриную голень, сняв с нее кожицу, желток и залейте бульоном. Посыпьте нарезанной зеленью петрушки.