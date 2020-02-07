ФОТО И ВИДЕО ⟩ Дизайнер Диана Арно рассказала, где женщины одеваются элегантнее - в Москве или в Таллинне?

Эстонский дизайнер Диана Арно пригласила близких друзей на презентацию новой весенне-летней коллекции в шоурум бренда Diana Arno.
Все коллекции Дианы, и эта не стала исключением, элегантны и изысканны. Мягкие пастельные тона, идеальный крой, летящие силуэты - эта одежда, которую хочется носить. Дизайнер остается верной себе, делая ставку на женственность и элегантность.
Диана Арно принимает участие в неделях моды в Таллинне, Риге и Москве. Бренд существует уже 7 лет.
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