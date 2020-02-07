Женский гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля

Февральские звезды приготовили для каждого знака Зодиака много нового и увлекательного. Прогноз на будущее подскажет, в каких сферах ждут перемены и как удачно провести наступающую неделю.
Нас ждет неделя озарений, перемен и волнений в разных сферах жизни. Особенно богатой на озарения будет первая половина недели. Свежие идеи, подсказки свыше и даже мистические откровения — не редкость для этого периода. Так что если вы давно ищете ответы на какие-то вопросы или хотите донести до начальства свои новаторские мысли, с понедельника по четверг будет наилучшее время для этого. Причем чем мягче и бесстрастней вы будете действовать в эти дни, тем выше будут шансы на успех. Даже в стрессовой ситуации старайтесь вести себя спокойнее, потому что лишние эмоции на этой неделе могут усугубить неприятности.
Дамам, рожденным под эгидой Овна, на этой неделе следует позаботиться о своем здоровье и душевном равновесии. Начало недели может быть непростым, и если с самого понедельника позволить обстоятельствам выбивать себя из колеи, можно легко оказаться в числе отстающих. Период сопряжен с открытиями и тайнами. У Овнов буквально раскроются глаза на какие-то факты, удастся понять то, что не удавалось понять раньше. Все это может сбить с толку, но нужно во всем как следует разобраться, прежде чем принимать решение.
Женщина-Телец
Тельцам звезды приготовили подарок в виде скорых и приятных перемен. На этой неделе судьба будет подвластна влиянию активного и воинственного Марса, а значит, количества жизненной силы будет достаточно для реализации планов любой сложности. Главное — распланировать свою деятельность и не закрывать глаза на знаки свыше. Порой скептицизм и неуверенность в себе становятся причинами, по которым даже самые удачные возможности проходят мимо. Сейчас есть все шансы избежать этого и вытянуть свой счастливый билет.
Женщинам-Близнецам важно не только строить планы, но и предпринимать реальные шаги для реализации желаемого. Движение к мечте, даже не слишком уверенное, не пройдет бесследно в период с 10 по 16 февраля. Единственное, о чем предупреждают астрологи, так это об угрозе быть обманутой. Стоит делить на два, а то и на пять, поступающую информацию, внимательно читать все, что написано мелким шрифтом, и проверять достоверность источников.
Женщина-Рак
Представительницам этого знака гороскоп предвещает спокойную и ровную неделю: неприятности временно исчезнут, ментальные блоки спадут, а звезды будут достаточно дружелюбны. Самое время уделить внимание своей работе и подумать, достаточно ли хорошо она оплачивается и соответствует ли потребностям? Возможно, предстоит решить, как все устроить так, чтобы работа приносила не только деньги, но и моральное удовлетворение, или поработать ради первой в этом году премии. В любом случае, важно учитывать свои потребности и желания, чтобы к концу месяца не оказаться в сложном положении.
Женщина-Лев
Женщинам-Львицам в середине февраля пригодится как благополучное влияние планет, так и личное обаяние. Наступило решающее время. Звезды все устроят таким образом, что Львицы окажутся в нужном месте в нужное время. Останется только оценить обстановку, и если она подойдет для эффектного заявления о себе, можно переходить к активным действиям. Женские чары помогут совершить практически невозможное. Но не стоит растрачивать понапрасну свой пыл: восстановить женскую энергетику очень сложно.
Благоприятный гороскоп Дев может омрачить лишь тот факт, что их ждет неделя эмоций и размышлений, но никак не активных действий. Сомнения и страхи могут лишить уверенности в своих силах. Астрологи советуют уделить время себе: изменить привычный ход вещей, нормализовать внутреннюю гармонию, восстановить энергетику и полюбить себя. И эта рекомендация основана не на пустом месте: неуверенность в себе и беспокойство — плохие помощники, когда впереди столько дел и открытий.
Женщина-Весы
В эти февральские дни женщинам-Весам захочется надеть маску и стать другим человеком, однако эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не заигрываться. Хоть жизнь порой и напоминает кино, совсем не обязательно примерять на себя роль драматической актрисы. Звезды хотят, чтобы Весы были самими собой, ведь на этой неделе это самая выигрышная позиция. Сильные стороны и таланты раскроются с легкостью, как и шансы найти способ стать счастливее. У Весов получится понять нечто важное и начать что-то делать для своей жизни.
Женщина-Скорпион
Представительницы Скорпиона во вторую неделю февраля будут заняты решением финансовых вопросов. По словам астрологов, сфера карьеры и денег сейчас нуждается в повышенном внимании, так как звезды предоставят неплохие шансы для карьерного прорыва или увеличения бюджета. Правда, финансовый статус может измениться и в обратную сторону: все зависит от личных усилий. Можно привлечь богатство ритуалами, а можно обойтись своими силами, например, экономя деньги и сокращая расходы.
Женщина-Стрелец
Время, когда звезды не вмешиваются в дела, позволяя заниматься последовательной реализацией планов, заканчивается. На этой неделе перемены не просто постучатся в дверь Стрельцов — они зайдут за порог. Нет сомнений, что они пойдут на пользу, но придется подстроиться и изменить привычный распорядок недели. Согласно женскому прогнозу, Стрельцам стоит быть осторожнее с судьбоносными решениями: совмещать восхождение к успеху с конфликтами пока точно не стоит. Достаточно просто по-новому взглянуть на свою жизнь и сменить приоритеты.
Женщины-Козероги посвятят середину февраля решению назревших проблем и текущих вопросов. Звезды указывают на наличие личных переживаний и установок, мешающих достижению успеха и блокирующих подсказки свыше. Не стоит впадать в уныние или предаваться глубокому самоанализу: достаточно провести инвентаризацию внутренних проблем, воспользовавшись техникой вроде «Колеса жизни». Порой необходимо напомнить себе о том, что является значимым, а что не имеет никакого значения. Таким образом можно поднять не только настроение, но и энергетику, что очень важно для уверенного движения вперед.
Женщина-Водолей
По прогнозам астрологов неделя с 10 по 16 февраля отлично подходит для серьезных дел, которые требуют решительности и сосредоточенности, а значит, представительницам Водолея как никогда пригодится способность сохранять хладнокровие и управлять эмоциями. К счастью, форс-мажоров и мелких катаклизмов не предвидится, на повестке недели — только проблемы, которые можно эффективно и быстро решить, либо ситуации, которые уже давно должны быть отыграны.
Женщина-Рыбы
Маленькие радости, крупные победы, резкие повороты и тревожные перемены — на этой неделе происходящее вокруг будет напоминать остросюжетный фильм. Звезды предоставят выбор: бросаться в водоворот событий или занять место стороннего наблюдателя. Но принять решение придется в начале недели, так как после изменить его будет невозможно. Самое главное, о чем нужно позаботиться, — это здоровье и личные интересы. Если планы не идут в ущерб себе, то можно смело идти вперед и не беспокоиться о последствиях.