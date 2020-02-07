Женский гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля

Нас ждет неделя озарений, перемен и волнений в разных сферах жизни. Особенно богатой на озарения будет первая половина недели. Свежие идеи, подсказки свыше и даже мистические откровения — не редкость для этого периода. Так что если вы давно ищете ответы на какие-то вопросы или хотите донести до начальства свои новаторские мысли, с понедельника по четверг будет наилучшее время для этого. Причем чем мягче и бесстрастней вы будете действовать в эти дни, тем выше будут шансы на успех. Даже в стрессовой ситуации старайтесь вести себя спокойнее, потому что лишние эмоции на этой неделе могут усугубить неприятности.

Женщина-Овен

Дамам, рожденным под эгидой Овна, на этой неделе следует позаботиться о своем здоровье и душевном равновесии. Начало недели может быть непростым, и если с самого понедельника позволить обстоятельствам выбивать себя из колеи, можно легко оказаться в числе отстающих. Период сопряжен с открытиями и тайнами. У Овнов буквально раскроются глаза на какие-то факты, удастся понять то, что не удавалось понять раньше. Все это может сбить с толку, но нужно во всем как следует разобраться, прежде чем принимать решение.

Женщина-Телец

Тельцам звезды приготовили подарок в виде скорых и приятных перемен. На этой неделе судьба будет подвластна влиянию активного и воинственного Марса, а значит, количества жизненной силы будет достаточно для реализации планов любой сложности. Главное — распланировать свою деятельность и не закрывать глаза на знаки свыше. Порой скептицизм и неуверенность в себе становятся причинами, по которым даже самые удачные возможности проходят мимо. Сейчас есть все шансы избежать этого и вытянуть свой счастливый билет.

Женщина-Близнецы

Женщинам-Близнецам важно не только строить планы, но и предпринимать реальные шаги для реализации желаемого. Движение к мечте, даже не слишком уверенное, не пройдет бесследно в период с 10 по 16 февраля. Единственное, о чем предупреждают астрологи, так это об угрозе быть обманутой. Стоит делить на два, а то и на пять, поступающую информацию, внимательно читать все, что написано мелким шрифтом, и проверять достоверность источников.

Женщина-Рак

Представительницам этого знака гороскоп предвещает спокойную и ровную неделю: неприятности временно исчезнут, ментальные блоки спадут, а звезды будут достаточно дружелюбны. Самое время уделить внимание своей работе и подумать, достаточно ли хорошо она оплачивается и соответствует ли потребностям? Возможно, предстоит решить, как все устроить так, чтобы работа приносила не только деньги, но и моральное удовлетворение, или поработать ради первой в этом году премии. В любом случае, важно учитывать свои потребности и желания, чтобы к концу месяца не оказаться в сложном положении.

Женщина-Лев