Почему мужчине бывает трудно понять, что женщина не хочет секса: пять причин

Мужчин воспитывают как доминирующую личность

Все еще сильно влияние гендерных стереотипов: мужчина по-прежнему считается инициатором романтических и сексуальных отношений.

Именно поэтому все еще популярно мнение что мужчина — охотник и альфа-самец, который постоянно хочет секса, тогда как женщина вынуждена подчиняться или вовсе искать причины, чтобы не вступать в сексуальный контакт.

Стереотипы и социальные конструкты очень влияют на нашу сексуальную жизнь. Долгое время считалось, что женщина вообще не способна испытывать сексуальное желание и удовольствие, а «право на оргазм» женщины вообще получили совсем недавно. Мы и сами ещё не успели привыкнуть к тому, что мужское и женское желание и удовольствие в постели имеют абсолютно равные права. А попробуй объяснить это мужчинам, про которых до сих пор говорят как о завоевателях и обладателях.

У мужчин не бывает ежемесячного изменения гормонального фона

И хотя ученые утверждают, что и у мужчин можно выделить месячные циклы, во время которых происходит изменение уровня половых гормонов, женщины всё же более подвержены этому явлению.

Например, в период перед наступлением менструации женщина может совершенно не хотеть секса: это обусловлено тем, что организм, который пока не понял, была ли оплодотворена яйцеклетка, будет стараться оградить будущее потомство от агрессивного воздействия. Напротив, в середине цикла — в период овуляции, когда шансы на беременность максимально высоки — многие женщины отмечают увеличение сексуального желания. Эволюционные механизмы в действии.

Женщины более чутко относятся к своему желанию

В плане секса мужчины действительно устроены немного иначе. Для них сексуальное желание равноценно физическому возбуждению, и наоборот, физическое возбуждение запускает в мозгу механизмы, активирующие желание вступать в интимную связь.

Для женщин физическое выражение желания (увлажнение влагалища, прилив крови к половым органам) только в 30% случаев связано с субъективным желанием. Оргазм — у женщины в голове, и чтобы захотеть секса, ей не всегда достаточно получить отклик от своего тела. Женщины более склонны к рефлексии, они стараются понять природу своего желания, выяснить, хотят ли они заняться сексом именно с этим партнёром или это просто гормональный скачок.

Стереотип, что мужчина всегда хочет секса и готов к нему

Представления общества о том, каким должен быть секс, ещё с пубертатного возраста влияют на отношение мальчиков к собственной сексуальности. Им всегда приписывают бОльшую сексуальную активность, повышенный интерес к сексу и телу.

По статистике мальчики раньше приобретают сексуальный опыт и в целом это одобряется обществом. Так что когда эти мальчики подрастают, то начинают жить в полной уверенности, что отсутствие сексуального желания или физического возбуждения — это отклонение от нормы. Эту аксиому они переносят и на женщин, которых воспитывают совсем иначе.

Женщин учат быть сдержанными, порицают за приобретение первого сексуального опыта раньше совершеннолетия или вне длительных отношений, склоняют к скромности и покорности. В отношении секса наш культурный код действительно выглядит по-разному, поэтому понять друг друга уже во взрослой жизни зачастую становится только тяжелее.

Женщины почти не объясняют мужчинам особенности своей сексуальности

И во многом в этом есть часть нашей, женской ответственности.

Механизм, который заставляет человека стремиться к сексу, устроен следующим образом: гормон дофамин, который вырабатывается во время секса, заставляет нас чувствовать себя замечательно, формирует потребность в получении удовольствия.

Проще говоря, испытав во время секса оргазм, человек будет вновь стремиться к этим ощущениям. В противном случае, если секс не доставляет удовольствия или не заканчивается оргазмом, связь между сексом и удовольствием может теряться, и мозг перестаёт стремится к сексуальному взаимодействию, отправляясь на поиски другого источника наслаждения.

Секс для мужчин в более чем 70% случаев заканчивается оргазмом, в случае с женщинами этот процент едва достигает отметки в 50%.