Только спокойствие: что делать, если стресс нарастает

Современный темп жизни не дает остановиться ни на минуту, не удивительно, что большинство из нас становятся раздражительными, рассеянными, накатывает усталость и апатия. Так как же бороться с неприятным состоянием, которое медленно, но верно разрушает наш организм? Справиться со стрессом можно попытаться и без лекарственных средств, однако в запущенных случаях без них не обойтись. Мы расскажем о самых действенных способах, которые не подразумевают использование антидепрессантов.

Посещение психолога

Задача специалиста — проговорить с вами проблему, а затем подвести вас к ее решению. В последние несколько лет жители мегаполисов все чаще обращаются за помощью к психологам по причине невыносимого стресса, который нарастает как снежный ком. Разговор с психологом с большой вероятностью заставит вас пересмотреть свой подход к жизни, поможет перестроиться на новый ритм, который будет вам комфортен. Однако вы должны тщательно выбрать специалиста, иначе терапия пойдет не на пользу, а во вред.

Релакс

В настоящее время существует невероятное количество тренингов, разработанных с учетом потребностей современного жителя мегаполиса. Техники релаксации позволят снять мышечное и умственное напряжение, приведут в порядок мысли и снизят влияние стресса на общее состояние организма. Вы можете подобрать подходящую технику вместе со своим психологом либо посоветовавшись с друзьями, которые уже успели попробовать некоторые из них на себе.

Физическая нагрузка

Как известно, спорт — одно из лучших успокоительных средств. Во время активной тренировки вырабатывается «гормон радости». Важно подобрать именно тот вид активной деятельности, который будет приносить вам только положительные эмоции, поэтому ориентируйтесь на собственные ощущения — если вы обожаете танцы, просто выбирайте любимое направление, если ваша страсть плавание — не медлите и отправляйтесь на ближайший удобный сеанс. Через несколько недель вы заметите, насколько спокойнее вы станете воспринимать любые неприятности в профессиональной и личной жизни.

Откажитесь от вредных привычек