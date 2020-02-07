Пт, 7.02.2020

«Горячая пантера»: фанаты Насти Каменских восхитились ее длинными ногами

Настя Каменских

ФОТО: Скриншот с Instagram

Подписчики не смогли пройти мимо снимка поп-дивы в эффектных ботфортах, пишет Пятый канал.

Поклонники украинской поп-исполнительницы Насти Каменских восхитились ее длинными и стройными ногами. Звезда опубликовала новый снимок у себя в Instagram-аккаунте.

Знаменитость выбрала для выступления сексуальный комплект, который разбавила не менее эффектными ботфортами. Фотограф запечатлел Каменских снизу, из-за чего сложилось впечатление, будто ноги Насти достигают небывалой величины.

Instagram @kamenskux

«Всегда танцую и пою!» — подписала фотоснимок Каменских.

На горячее фото моментально отреагировали не только преданные фанаты, но и любимый муж звезды — продюсер и музыкант Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап. «Огонь огнище!»; «Супербомба»; «Ноги бесконечные»; «Горячо»; «Горячая пантера», — написали фолловеры поп-дивы.

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