«Горячая пантера»: фанаты Насти Каменских восхитились ее длинными ногами

Поклонники украинской поп-исполнительницы Насти Каменских восхитились ее длинными и стройными ногами. Звезда опубликовала новый снимок у себя в Instagram-аккаунте.
Знаменитость выбрала для выступления сексуальный комплект, который разбавила не менее эффектными ботфортами. Фотограф запечатлел Каменских снизу, из-за чего сложилось впечатление, будто ноги Насти достигают небывалой величины.
«Всегда танцую и пою!» — подписала фотоснимок Каменских.
На горячее фото моментально отреагировали не только преданные фанаты, но и любимый муж звезды — продюсер и музыкант Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап. «Огонь огнище!»; «Супербомба»; «Ноги бесконечные»; «Горячо»; «Горячая пантера», — написали фолловеры поп-дивы.