«Горячая пантера»: фанаты Насти Каменских восхитились ее длинными ногами

Поклонники украинской поп-исполнительницы Насти Каменских восхитились ее длинными и стройными ногами. Звезда опубликовала новый снимок у себя в Instagram-аккаунте.

Знаменитость выбрала для выступления сексуальный комплект, который разбавила не менее эффектными ботфортами. Фотограф запечатлел Каменских снизу, из-за чего сложилось впечатление, будто ноги Насти достигают небывалой величины.

Instagram @kamenskux

«Всегда танцую и пою!» — подписала фотоснимок Каменских.