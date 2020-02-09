СРОК ГОДНОСТИ ⟩ Девять способов, как нельзя хранить косметику

Привычка продлевать жизнь косметике осталась у многих женщин еще со времен СССР, когда хорошую тушь было трудно достать. Чаще всего девушки реанимируют именно ее и лак для ногтей. В тушь добавляют воду, кто-то ухитряется и духи, а в лак — жидкость для его снятия. И то, и другое делать нельзя. Вода создаст в тюбике питательную среду для микробов. Парфюм ее тоже не спасет — получите аллергию и раздражение в лучшем случае. Лак оживет лишь на один раз и после засохнет, а вот ваши ногти надолго запомнят такое испытание. Если косметика засохла, это повод купить новую. Кстати, тушь живет всего три месяца.

Трогать руками

Думаете, зря в салонах косметологи пользуются шпателем? Маски, кремы и гели в баночках хранятся лучше и дольше, если не контактируют с пальцами, пусть даже чистыми. Залезая в баночку, мы оставляем в средстве микробы, ну а они делают свое дело — плодятся внутри и перебираются на кожу.

Оставлять где попало

Очень часто приятные любимые духи перестают таковыми быть и приобретают отнюдь не французский аромат. Почему так происходит, ведь парфюмерия — это долгожитель по сравнению с декоративной и уходовой косметикой? Чем больше спирта в средстве, тем дольше оно сохранит свои свойства. Туалетная вода может простоять на столике долгие годы, не изменяя запаха, а концентрированный парфюм — раз, да и испортится. Причина кроется в эфирных маслах, которые содержатся в духах в большом количестве. Если оставить такой пузырек в озаренном лучами природного света помещении, масла начнут разлагаться на солнышке.

Хранить про запас

Кто из нас не возвращался из отпуска с полупустым тюбиком солнцезащитного средства? Так делают многие. Выкинуть-то жалко, ведь стоило недешево! Запомните, как бы хорошо вы ни хранили такую косметику, средства с солнцезащитным эффектом теряют свои свойства в течение года, поэтому беречь их бессмысленно. Они могут просто не подействовать, и вы получите ожог.