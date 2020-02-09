СРОК ГОДНОСТИ ⟩ Девять способов, как нельзя хранить косметику

Продлить жизнь любимой туши можно, добавив в нее воды, лак дольше проживет в холодильнике, а открытое солнцезащитное средство пригодится и через год — эти и другие заблуждения о косметике ставят под угрозу нашу кожу и здоровье. Что нельзя делать с бьюти-продуктами, рассказывают специалисты экспертного портала «Росконтроль».
Хранить до конца срока годности
Даже если на блеске написано, что он живет шесть месяцев со дня открытия, это вовсе не значит, что продукт превратится в «тыкву» ровно через 182 с половиной дня. У кремов, помад, туши и других средств час икс может пробить куда раньше. Заметили изменение в консистенции, липкость, прогорклость или плохой запах? Не смотрите на срок годности, отправляйте пузырек в корзину, ему уже ничто не поможет. Это правило применимо ко всем видам уходовой и декоративной косметики, кроме сухих средств. Да, губная помада хранится около двух лет, но чаще всего приходит в негодность намного раньше, ведь ей приходится контактировать с целой армией бактерий на губах. Если продолжить пользоваться таким продуктом, велика вероятность «расцвести» воспалениями.
Превращать ванную в косметичку
Где же еще краситься, как не в ванной? Конечно, удобно держать все баночки под рукой, а не бегать за ними в комнату. Пренебрегая условиями хранения, многие девушки зарабатывают аллергию и прочие кожные неприятности. Теплый и влажный воздух создает идеальные условия для размножения болезнетворных микроорганизмов, поэтому крем в ванной портится, как забытый на солнце фрукт. Если не хотите, чтобы косметика «забродила», отведите ей место при комнатной температуре, вдали от прямых солнечных лучей.
Все мы утром торопимся и порой в спешке забываем захлопнуть пудреницу, до конца завернуть крышку крема. А потом удивляемся: чего это у нас прыщи от лосьона против них? В плохо закрытое средство легко попадают частицы пыли, бактерии и кислород. Микробам, как и нам, для жизни нужен воздух, и когда он появляется, они с удовольствием начинают плодиться. Крем из полезного становится опасным.
Прятать в холодильнике
Кто и почему придумал класть косметику в холодильник, доподлинно неизвестно. Логика в этом действии есть — продукты же не портятся, значит, и лак с тушью не пропадут! Однако температурные перепады и слишком низкий показатель термометра вредят средствам не меньше, чем солнце и влага, и способствуют скорому выходу их из строя. Можно и нужно хранить в холодильнике органическую косметику без консервантов (иначе она и вправду испортится), термальную воду и средства с охлаждающим эффектом, например маски для век против отечности.
Разбавлять и смешивать
Привычка продлевать жизнь косметике осталась у многих женщин еще со времен СССР, когда хорошую тушь было трудно достать. Чаще всего девушки реанимируют именно ее и лак для ногтей. В тушь добавляют воду, кто-то ухитряется и духи, а в лак — жидкость для его снятия. И то, и другое делать нельзя. Вода создаст в тюбике питательную среду для микробов. Парфюм ее тоже не спасет — получите аллергию и раздражение в лучшем случае. Лак оживет лишь на один раз и после засохнет, а вот ваши ногти надолго запомнят такое испытание. Если косметика засохла, это повод купить новую. Кстати, тушь живет всего три месяца.
Трогать руками
Думаете, зря в салонах косметологи пользуются шпателем? Маски, кремы и гели в баночках хранятся лучше и дольше, если не контактируют с пальцами, пусть даже чистыми. Залезая в баночку, мы оставляем в средстве микробы, ну а они делают свое дело — плодятся внутри и перебираются на кожу.
Оставлять где попало
Очень часто приятные любимые духи перестают таковыми быть и приобретают отнюдь не французский аромат. Почему так происходит, ведь парфюмерия — это долгожитель по сравнению с декоративной и уходовой косметикой? Чем больше спирта в средстве, тем дольше оно сохранит свои свойства. Туалетная вода может простоять на столике долгие годы, не изменяя запаха, а концентрированный парфюм — раз, да и испортится. Причина кроется в эфирных маслах, которые содержатся в духах в большом количестве. Если оставить такой пузырек в озаренном лучами природного света помещении, масла начнут разлагаться на солнышке.
Хранить про запас
Кто из нас не возвращался из отпуска с полупустым тюбиком солнцезащитного средства? Так делают многие. Выкинуть-то жалко, ведь стоило недешево! Запомните, как бы хорошо вы ни хранили такую косметику, средства с солнцезащитным эффектом теряют свои свойства в течение года, поэтому беречь их бессмысленно. Они могут просто не подействовать, и вы получите ожог.