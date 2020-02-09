ЭТО РАБОТАЕТ ⟩ Как правильно составить аффирмацию, чтобы все мечты сбывались

Аффирмации — это небольшие фразы, которые содержат позитивные формулировки. Ежедневное произнесение помогает «закрепить» установку в подсознании, поверить в нее и изменить жизнь в лучшую сторону.

3 причины, по которым не работают аффирмации

Кажется, что все очень просто, скажи себе: «Я буду богачом!», повтори пару раз, и деньги сами собой потекут в руки. Но почему-то большинство людей, несмотря на повторение позитивных формулировок, богаче не становятся. Оказывается, такое самовнушение не всегда приносит пользу.

1. Ты говоришь размытыми формулировками

Неправильно: «Хочу быть счастливой».

Как Вселенная сможет понять, что для тебя хорошо, если ты этого прямо не говоришь? Для кого-то счастье — завести семью, построить дом, а для другого — слава, деньги и признание, а третий мечтает всю жизнь путешествовать автостопом.

Правильно: «Я получаю повышение до должности главного бухгалтера»

Чем более четко и осознанно ты сформулируешь установки, тем больше шансов, что это случится. Если для тебя счастье заключается в финансовом благополучии, то так и нужно говорить. Формулируй аффирмации точно и конкретно, здесь нет места абстрактным понятиям.

2. Ты говоришь в прошедшем времени

Неправильно: «Я хочу, чтобы я была здорова»

Серьезно? Ты хочешь, чтобы ты была здорова (вчера, год назад), а стала какой? Кроме того, фраза, которая начинается со слов «я хочу» тоже не работает! Хочешь и будешь хотеть всю жизнь, это не проблема.

Правильно: «Я здорова и чувствую себя энергичной и бодрой»

Все аффирмации должны быть построены так, будто все твои мечты уже есть в реальной жизни. Важно осознавать, что положительная динамика происходит уже сегодня и сейчас, поэтому в центре установки должно быть не желание, а ты.

3. Ты не веришь в то, что произносишь

Неправильно: «Я богата» (при этом еле сводишь концы с концами!)

Героиня фильма «Я самая обаятельная и привлекательная» каждое утро начинала с аффирмаций. Но верила ли она в то, что говорит? Сомнительно. Как заставить себя поверить в то, что ты худеешь, если внутри растет сомнение?

Правильно: «С каждым днем становлюсь все более обеспеченной, богатой»

Согласись, в подобную формулировку поверить гораздо проще? Вера в себя и в то, что ты произносишь, — движущая сила аффирмаций. Если ты не веришь в то, что говоришь, ничего не получится, сформулируй установку так, чтобы она была правдоподобной.

3 секрета действенных аффирмаций

1. Ставь перед собой реальные цели