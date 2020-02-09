ЭТО РАБОТАЕТ ⟩ Как правильно составить аффирмацию, чтобы все мечты сбывались

Если хочешь добавить в жизнь немного волшебства, укрепить веру в себя и настроиться на позитивный лад, попробуй использовать аффирмации. Эксперт Lisa.ru рассказывает, как составить свою позитивную установку, которая обязательно сработает!
Аффирмации — это небольшие фразы, которые содержат позитивные формулировки. Ежедневное произнесение помогает «закрепить» установку в подсознании, поверить в нее и изменить жизнь в лучшую сторону.
3 причины, по которым не работают аффирмации
Кажется, что все очень просто, скажи себе: «Я буду богачом!», повтори пару раз, и деньги сами собой потекут в руки. Но почему-то большинство людей, несмотря на повторение позитивных формулировок, богаче не становятся. Оказывается, такое самовнушение не всегда приносит пользу.
Как Вселенная сможет понять, что для тебя хорошо, если ты этого прямо не говоришь? Для кого-то счастье — завести семью, построить дом, а для другого — слава, деньги и признание, а третий мечтает всю жизнь путешествовать автостопом.
Чем более четко и осознанно ты сформулируешь установки, тем больше шансов, что это случится. Если для тебя счастье заключается в финансовом благополучии, то так и нужно говорить. Формулируй аффирмации точно и конкретно, здесь нет места абстрактным понятиям.
2. Ты говоришь в прошедшем времени
Серьезно? Ты хочешь, чтобы ты была здорова (вчера, год назад), а стала какой? Кроме того, фраза, которая начинается со слов «я хочу» тоже не работает! Хочешь и будешь хотеть всю жизнь, это не проблема.
Все аффирмации должны быть построены так, будто все твои мечты уже есть в реальной жизни. Важно осознавать, что положительная динамика происходит уже сегодня и сейчас, поэтому в центре установки должно быть не желание, а ты.
3. Ты не веришь в то, что произносишь
Героиня фильма «Я самая обаятельная и привлекательная» каждое утро начинала с аффирмаций. Но верила ли она в то, что говорит? Сомнительно. Как заставить себя поверить в то, что ты худеешь, если внутри растет сомнение?
Согласись, в подобную формулировку поверить гораздо проще? Вера в себя и в то, что ты произносишь, — движущая сила аффирмаций. Если ты не веришь в то, что говоришь, ничего не получится, сформулируй установку так, чтобы она была правдоподобной.
3 секрета действенных аффирмаций
1. Ставь перед собой реальные цели
Хочешь быть богатой? Постой, но ты не можешь стать миллионером, не имея хорошей, высокооплачиваемой и перспективной работы (ну или обеспеченных родителей, мужа и т.п.). Финансовое благополучие требует поэтапной простройки. То же касается и других сфер жизни. Одними аффирмациями, как говорится, сыт не будешь.
2. Составь план реализации желаний
Чтобы установки сработали, нужно пройти все ступеньки реализации идеи, включающие: правильное формулирование аффирмации; осознание идеи — осмысление, обдумывание, дополнение звуковыми, тактильными деталями (тебе нужно максимально прочувствовать то, чего ты хочешь); перемещение идеи в физический слой (если ты мечтаешь об автомобиле, отправляйся в автомобильный салон, чтобы посидеть за рулем машины мечты); повторение аффирмации (думай о своей мечте до того момента, пока все не исполнится).
3. Выбери подходящее время и место
Правильнее всего заниматься этим в уединении — там, где можно отключиться от реальности и сосредоточиться на своих желаниях. Отсутствие помех и отвлекающих факторов повышает шансы на успех.
В советские времена пренебрежительно говорили: «Мечтать не вредно!». Если и сейчас ты слышишь от кого-то такие негативные послания, то знай, эти люди не верят в тебя и завидуют. На самом деле мечтать очень полезно. Вселенная всегда идет навстречу мечтателям, помогая им осуществлять идеи и замыслы.