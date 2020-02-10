ВИДЕО ⟩ Вдова Коби Брайанта показала первые шаги его семимесячной дочери

Спортсмен погиб в авиакатастрофе вместе с 13-летней дочерью Джанной. Вертолет, на котором кроме Коби и девочки, летели еще 7 человек, разбился в Калифорнии.

Коби Брайант с женой и детьми instagram.com/vanessabryant

Ванесса поделилась трогательным видео, как ее младшая дочь учится вставать и пытается сделать первые шаги. Малышке Капри всего семь месяцев.

В этой непростой задаче ей помогает сестра погибшего отца. «Моя Коко Бин. Она очень похожа на мою Джиджи с ее папиными глазами», — нежно написала Ванесса в Instagram.

Коби прожил с женой в браке 21 год. У супругов родились четверо детей. Старшей дочери пары Наталии 17 лет, Бьянке — три года, а младшей — семь месяцев.