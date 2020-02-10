ВИДЕО ⟩ Вдова Коби Брайанта показала первые шаги его семимесячной дочери

37-летняя Ванесса Брайант старается вернуться к обычной жизни после смерти мужа, 41-летнего Коби Брайанта. У легендарного баскетболиста остались три дочери.
Спортсмен погиб в авиакатастрофе вместе с 13-летней дочерью Джанной. Вертолет, на котором кроме Коби и девочки, летели еще 7 человек, разбился в Калифорнии.
Ванесса поделилась трогательным видео, как ее младшая дочь учится вставать и пытается сделать первые шаги. Малышке Капри всего семь месяцев.
В этой непростой задаче ей помогает сестра погибшего отца. «Моя Коко Бин. Она очень похожа на мою Джиджи с ее папиными глазами», — нежно написала Ванесса в Instagram.
Коби прожил с женой в браке 21 год. У супругов родились четверо детей. Старшей дочери пары Наталии 17 лет, Бьянке — три года, а младшей — семь месяцев.
Коби Брайант и его жена никогда не летали вместе на вертолете, об этом они договорились еще несколько лет назад. Вдова спортсмена призналась, что живет только ради детей. Дочь Алека Болдуина сблизилась с ним после гибели в авиакатастрофе Коби Брайанта, рассказывает Cosmo.