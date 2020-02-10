ТОП-5 опасных вещей в детском гардеробе, которые нужно срочно выбросить

Каждая мама мечтает о том, чтобы ее девочка была не только красиво одета, но также и модно. Но погоня за модными трендами в детском гардеробе не совсем уместна. Хотя бы потому, что эта погоня иногда выливается в довольно серьезные заболевания вашего чада. Чтобы такого не случилось, zen.yandex.ru советует вам избавится от пяти опасных вещей в детском гардеробе. А вот чем они опасны, вы узнаете из материала ниже.
Рваные брюки и юбки с заниженной талией
Почему не стоит своему ребенку покупать рваные брюки и юбки с заниженной талией? Во первых, это действительно опасно. Низ с заниженной талией очень привередлив и всегда может оголить спину и живот вашего чада при очередном наклоне. Холодный ветер, и ребенок уже заболел. Идеальное решение для детей – вещи с завышенной линией талии. Кроме того, как демонстрируют современные дизайнеры, подобные вещи действительно в тренде, а что самое главное, помогут уберечь довольно слабые стороны вашей малышки.
Слишком обтянутые вещи
Слишком обтянутые вещи также не лучшее решение для ребенка. Хотя бы потому, что малышке может быть в них неудобно. Вполне возможно, ваше чадо уже вам об этом говорило, но вы решили пропустить эти слова мимо ушей. Ведь вашей малышке красиво в этом комбинезоне или платье. Но вот только удобство вашего ребенка намного важней красоты. Поэтому покупайте вещи с учетом пожеланий вашего чада и с заботой о его комфорте.
Мини-юбки
Мини-юбки не самое лучшее решение для женщин. Что уж говорить о маленьких девочках. В особенности, если за окном межсезонье или того хуже – зима. Но у нее такие красивые ножки, она в теплых колготках, скажите вы. Но на самом деле за подобным предметом гардероба скрывается не только опасность заболеть или замерзнуть, но также и психологическая. Вполне возможно, погоня матери за красотой ее девочки сыграет последней не на руку в школе или на улице, где на нее будут обращены косые взгляды прохожих.
Обувь на каблуке
Обувь на маленьком устойчивом каблуке – это вполне нормально. Но иногда можно заметить в гардеробе девочки обувь и на более высоком каблуке, даже небольшой шпильке или стопочке. Возможно, для кого-то это красиво. На вся эта красота перекрывается опасностью, которая кроется в этих самых каблуках. Не хотите испортить своему ребенке ноги и походку – тогда срочно уберите обувь на каблуке из шкафа.
Куртки-косухи
Короткие куртки-косухи - настоящий тренд последних лет. Но если на женщине эта модная вещица сидит вполне уместно, то на маленькой девочке, как минимум, странно. Кроме того, короткая куртка-косуха создает еще больше возможностей вашему чаду заболеть. Выбирайте для верхней одежды малышки более практичные вещи, в которых не только красиво, но также тепло, удобно и безопасно.