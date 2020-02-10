ТОП-5 опасных вещей в детском гардеробе, которые нужно срочно выбросить

Рваные брюки и юбки с заниженной талией

Почему не стоит своему ребенку покупать рваные брюки и юбки с заниженной талией? Во первых, это действительно опасно. Низ с заниженной талией очень привередлив и всегда может оголить спину и живот вашего чада при очередном наклоне. Холодный ветер, и ребенок уже заболел. Идеальное решение для детей – вещи с завышенной линией талии. Кроме того, как демонстрируют современные дизайнеры, подобные вещи действительно в тренде, а что самое главное, помогут уберечь довольно слабые стороны вашей малышки.

Слишком обтянутые вещи

Слишком обтянутые вещи также не лучшее решение для ребенка. Хотя бы потому, что малышке может быть в них неудобно. Вполне возможно, ваше чадо уже вам об этом говорило, но вы решили пропустить эти слова мимо ушей. Ведь вашей малышке красиво в этом комбинезоне или платье. Но вот только удобство вашего ребенка намного важней красоты. Поэтому покупайте вещи с учетом пожеланий вашего чада и с заботой о его комфорте.

Мини-юбки

Мини-юбки не самое лучшее решение для женщин. Что уж говорить о маленьких девочках. В особенности, если за окном межсезонье или того хуже – зима. Но у нее такие красивые ножки, она в теплых колготках, скажите вы. Но на самом деле за подобным предметом гардероба скрывается не только опасность заболеть или замерзнуть, но также и психологическая. Вполне возможно, погоня матери за красотой ее девочки сыграет последней не на руку в школе или на улице, где на нее будут обращены косые взгляды прохожих.

Обувь на каблуке

Обувь на маленьком устойчивом каблуке – это вполне нормально. Но иногда можно заметить в гардеробе девочки обувь и на более высоком каблуке, даже небольшой шпильке или стопочке. Возможно, для кого-то это красиво. На вся эта красота перекрывается опасностью, которая кроется в этих самых каблуках. Не хотите испортить своему ребенке ноги и походку – тогда срочно уберите обувь на каблуке из шкафа.

Куртки-косухи