День святого Валентина: привлекаем любовь и счастье 14 февраля

Ежегодно в феврале все влюбленные пары пребывают в ожидании Дня святого Валентина. В этот день возлюбленные обмениваются валентинками и признаются друг другу в любви, а у одиноких людей появляется шанс обрести счастье и любовь. Волшебная атмосфера Дня святого Валентина поможет вам обрести свою вторую половинку, а чтобы это случилось как можно скорее, воспользуйтесь эффективными ритуалами.

Ритуал на привлечение любви в День святого Валентина

В День святого Валентина огромной популярностью пользуются ритуалы для привлечения любви. Благодаря особой энергетике 14 февраля любовные обряды становятся наиболее эффективными, пишет dailyhoro.ru.

Для проведения ритуала вам потребуется: красная свеча; розовое масло; лепестки розы; красное вино.

В ночь с 13 на 14 февраля наполните ванну и добавьте в воду несколько капель розового масла, а на поверхности разложите лепестки роз. Затем подогрейте красное вино, зажгите свечу и поставьте ее на ванну или рядом с ней. Окунитесь в воду, а после аккуратно выливайте себе на голову вино со словами:

«Вместе с вином смоется с меня одиночество, грусть и печаль. Пускай с ним уходит весь негатив из моей жизни».

После этого лягте в ванну и представьте своего будущего возлюбленного. Если такой человек уже есть в вашей жизни, но пока он не знает о ваших чувствах, визуализируйте его в своем сознании. Выйдите из воды, как только она остынет. Лепестки роз можно забрать и разложить их на кровати. Ложась спать, думайте о том, что уже завтра вы встретите свою любовь.

Ритуал на счастье 14 февраля

Валентинка — главный символ праздника всех влюбленных. Пары обмениваются небольшими открытками, на которых написаны искренние признания в любви. С их помощью вы можете рассказать о своих чувствах возлюбленному. Однако данный атрибут не только является самым ожидаемым подарком на день святого Валентина, но и используется для ритуала на счастье.

Вам потребуется: валентинка; красная свеча; настольное зеркало; бумага красного цвета.

Вечером 14 февраля зажгите свечу и расположите ее так, чтобы она отражалась в зеркале. Затем возьмите валентинку, которую желательно сделать своими руками. Напишите на ней все, что хотите обрести в ближайшее время, а после произнесите:

«Пускай в День святого Валентина счастье придет в мою жизнь. Скоро я смогу обрести желаемое. Да будет так».

Дождитесь, пока свеча догорит, затем соберите оставшийся воск, заверните его в лист красной бумаги вместе с валентинкой и на всю ночь уберите под подушку.

Если ночью вам приснилось то, что вы мечтаете обрести в будущем, значит, ритуал подействовал.

Всю ночь снились кошмары — следует повторить ритуал на счастье в следующем году.