КАК СОЗДАТЬ СВОИ ДУХИ ⟩ Смотрите, кто пришел на парфюмерный бранч к Валерию Морозову в бар шампанского Mull

Родоночальниками парфюмов принято считать итальянцев. Когда Мария Медичи вышла замуж и переехала во Францию, то привезла с собой и флорентийское искусство создания духов. И теперь парфюмерия считается достоянием Франции.

Французы говорят, что качественные духи необходимо носить, как эксклюзивную одежду, дорогостоящие украшения, которые придают образу полную завершенность. Люди научились из природных ароматов создавать настоящие шедевры. Божественные композиции сопровождают современного человека повсюду, они придают уверенность в своих силах, наделяют «магическими способностями».

Утонченные и изысканные ароматы сравниваются с нежной мелодией, в них чувствуются нежные и умиротворяющие ноты, а вот резкие ароматы ассоциируются с бравурными маршами, они подчеркивают атмосферу торжественности и праздника. Утонченные пряные оттенки вызывают в воображении смелые желания и страсть. Современная парфюмерия, дополненная афродизиаками, может стать настоящим оружием в любовной стратегии. Такие ароматы делают женщину невероятно сексуальной в глазах любимого. Запахи - это еще и тайное оружие, ведь с помощью ароматов легко манипулировать другими, если женщине это необходимо.

Наверное, многие знают, что духи арабского и европейского происхождения отличаются друг от друга. Как говорит Валерий Морозов, это потому, что на Востоке базой для духов является ароматическое масло, а у европейцев - спирт. Этот факт влияет на стойкость парфюма: конечно, спирт испаряются быстрее.

По словам Валерия Морозова, при создании аромата важно понять психологический портрет той, кому духи предназначены. Ведь у всех у нас вкусы разные. И у одной может быть аллергия на какой-то ингредиент, а другая будет испытывать наслаждение от этого же компонента.

Запахи делятся на несколько семейств: цитрусовые, цветочные, фужерные, шипровые, древесные, восточные, кожаные. В наши дни выделяют также и две подгруппы - гурманские и морские. То есть сладкие и свежие. Интересно, что когда мужчина приходит покупать парфюм для своей женщины, то он выбирает сладкие запахи, которые нравятся ему. Как говорит Валерий Морозов, мужчина выбирает для себя, потому что хочет слышать именно такие ароматы. И сладкие ароматы более популярны в мире, о чем свидетельствует статистика.

Аромат в духах - только одна составляющая часть. Другие - это внешний вид пузырька, упаковка, сопровождающая духи реклама. Иными словами, мы следуем за образом и эмоциями, которые ассоциируются у нас с конкретным парфюмом. Валерий привел очень интересный пример. Было проведено исследование: собрали несколько женщин, которые признались в любви к духам «Шанель номер 5» и уверяли, что узнают этот запах среди всех остальных. Женщинам завязали глаза и дали понюхать несколько духов. И что же? Ни одна не узнала свой любимый. Что еще раз доказывает, что при покупке духов многие из нас прежде всего ориентируются на шикарную легенду или историю о красивой жизни, которая продается нам вместе с тем или иным ароматом.

Красивая жизнь, безусловно, ассоциируется у нас с шампанским и десертами. И на парфюмерном бранче хозяйка шампанского бара Mull Беатриче угощала всех собравшихся шампанским и пирожными «павлова», которые по праву считаются самыми вкусными у нас в городе.

Krasotka.ee расспросила Валерия Морозова о создании духов, о том, какие ароматы в моде, узнала, сколько ароматных флакончиков должно быть у каждой женщины, а ослепительная Беатриче поделилась своими ароматными секретами, которые стоит взять на вооружении.

Смотрите наши эксклюзивнjе видео и фотогалерею!