Полюбуйтесь, какие ослепительные красотки пришли узнать все тайны фарфора на лекцию искусствоведа Эвелины Ведом

Первая лекция уже прошла 6 февраля в ресторане iO Restoran & Lounge. Тема - «Белое золото: тайны хрупкого фарфора», посвященная самым знаменитым производителям фарфора России и Западной Европы.

Мы поговорили о том, каким образом фарфор появился в Европе, вошл в моду и стал неотъемлемым атрибутом европейской культурной традиции.

Интерьеры дворцов XVIII века немыслимы без фарфора, а также без фарфоровых кабинетов, организацию которых считали делом чести все влиятельные правители и представители кругов аристократии. Кульминацией культурной жизни того времени был придворный праздник и сопутствующие ему парадные трапезы, при этом убранство праздничных столов должно было радовать глаз, свидетельствовать о силе, богатстве и мощи державы, и напоминать о поводе торжества.

В ту пору были широко распространены дипломатические подарки, и нередко получаемое в дар «белое золото» рассматривалось как дипломатическое послание.

Именно в XVIII столетии – веке многозначительных намеков и аллегорий, - фарфор стал неотъемлемым атрибутом парадной трапезы и отражением утонченности европейских манер. «Русские заказы» для европейских мануфактур и Императорский фарфоровый завод – первый производитель фарфора в России. Самые влиятельные европейские монархи XVIII века - русские императрицы Елизавета Петровна и Екатерина II, а также её сын, император Павел I и его супруга, Мария Фёдоровна, король Пруссии Фридрих II, король Франции Людовик XV, маркиза де Помпадур, Людовик XVI и Мария-Антуанетта – все они были страстными коллекционерами и тонкими ценителями фарфора.

Есть ли у вас дома фарфоровая посуда?

Следующая встреча с искусствоведом и историком Эвелиной Ведом будет посвящена архитектуре: «Самые любопытные и невероятные факты в мире архитектуры». Мы совершим увлекательное путешествие и заглянем в самые необыкновенные и прекрасные здания, когда-либо созданные людьми, посетим великолепные древние дворцы и храмы Японии и Китая, мечеть пророка Мухаммеда, величественные готические соборы периода «пламенеющей готики» и охотничьи дворцы французских королей. Узнаем о секретах зодчих древнего Рима и эпохи Ренессанса, о том, какое здание косвенно послужило причиной начала Реформации, и о самых-самых − высоких, затратных и необычных сооружениях в мире.

Дата мероприятия: 5 марта (18.00 - 21.30)

Место проведения лекции: ресторан iO Restoran & Lounge

Стоимость билета: 49€ с включенным ужином