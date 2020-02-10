ИДЕАЛЬНО ВКУСНО ⟩ Творожная запеканка с яблоками

Такой рецепт творожной запеканки наверняка знаком многим. Она очень нежная, сочная и мягкая. Яблоки делают творожную запеканку еще более полезной и насыщенной. Готовим!
Время приготовления - 30 мин
Ингредиенты
Творог - 500 г
Яйцо - 2 штуки
Сахар - 3 столовые ложки
Масло сливочное - 4 столовые ложки
Крупа манная - 2 столовые ложки
Соль и ванилин - по вкусу
Для начинки
Яблоки - 500 г
Сухари панировочные - по вкусу
Способ приготовления
Творог протрите через сито, чтобы он стал воздушным. Желтки разотрите с сахаром и добавьте в творог, перемешайте. Влейте растопленное сливочное масло, добавьте соль и ванилином. Всыпьте манную крупу. Белки взбейте в устойчивую пену и аккуратно введите в массу. Должна получиться однородная масса.
Яблоки промойте, нарежьте тонкими ломтиками. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте панировочными сухарями. Выложите половину творожной массы, часть нарезанных яблок, затем вторую часть массы. Сверху распределите оставшиеся яблоки.
Запекайте при температуре 180°С примерно 20 минут. За 5 минут до готовности выньте форму из духовки и смажьте яблоки абрикосовым джемом или сиропом от ягодного варенья.
Совет: готовую запеканку лучше подать теплой, но и холодная она остается вкусной.