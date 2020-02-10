ИДЕАЛЬНО ВКУСНО ⟩ Творожная запеканка с яблоками

Количество порций - 4

Время приготовления - 30 мин

Ингредиенты

Творог - 500 г

Яйцо - 2 штуки

Сахар - 3 столовые ложки

Масло сливочное - 4 столовые ложки

Крупа манная - 2 столовые ложки

Соль и ванилин - по вкусу

Для начинки

Яблоки - 500 г

Сухари панировочные - по вкусу

Способ приготовления

Творог протрите через сито, чтобы он стал воздушным. Желтки разотрите с сахаром и добавьте в творог, перемешайте. Влейте растопленное сливочное масло, добавьте соль и ванилином. Всыпьте манную крупу. Белки взбейте в устойчивую пену и аккуратно введите в массу. Должна получиться однородная масса.

Яблоки промойте, нарежьте тонкими ломтиками. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте панировочными сухарями. Выложите половину творожной массы, часть нарезанных яблок, затем вторую часть массы. Сверху распределите оставшиеся яблоки.

Запекайте при температуре 180°С примерно 20 минут. За 5 минут до готовности выньте форму из духовки и смажьте яблоки абрикосовым джемом или сиропом от ягодного варенья.