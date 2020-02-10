Зубная паста, горячий душ и еще четыре причины того, что у вас постоянно сохнут губы

Сухие губы — это не только косметическая проблема, если у вас постоянно сухая кожа в этой области, возможно, вам стоит показаться врачу, советует «Домашний Очаг».
Жаркая солнечная погода или напротив, сильный мороз, отопление и соленая вода — все это может привести к пересыханию нежной кожи губ. Но если это состояние никак не проходит, стоит задуматься: не вызвана ли сухость губ другими, более постоянными, причинами? Вот некоторые из «виновников».
Вы часто облизываете губы
Чем суше наши губы, тем чаще мы их облизываем — и тем суше они становятся. Дело в том, что слюна содержит энзимы, которые высушивают и раздражают нежную кожу. Старайтесь воздерживаться от этой привычки и, если губы пересыхают, смазывайте их маслом, бальзамами или кремом.
Вы часто летаете
Перелет, даже недолгий — серьезное испытание для нашей кожи. Сухой воздух в самолетах и аэропортах буквально высасывает влагу из нашей кожи, в том числе — в области губ. Чтобы восстановить баланс, больше пейте до, во время или после полета, а также используйте увлажняющие кремы, гели и бальзамы.
Вы используете помаду каждый день
Некоторые компоненты, входящие в состав губной помады, способны пересушивать кожу, и поэтому, даже если помада кажется нам достаточно жирной и мягкой, после ее использования кожа на губах высыхает. Чтобы избежать этого, перед использованием помады наносите на губы увлажняющий бальзам.
Ваша зубная паста вам не подходит
Да, некоторые ингредиенты зубной пасты — особенно те, которые используются для профилактики образования зубного камня — могут испортить кожу на губах. Попробуйте сменить привычную зубную пасту — это может помочь.
Вы часто принимаете горячий душ
Горячая вода смывает с нашей кожи естественный жир — в том числе и с кожи губ. Поэтому дерматологи советуют не делать воду слишком горячей, а после душа наносить на кожу увлажняющие средства.
Вы дышите ртом
Если у вас заложен нос и вы вынуждены дышать ртом, ваши губы также могут пострадать: частицы влаги от дыхания оседают на губах, а потом высыхают, из-чего губы пересыхают. Промывайте носовые пазухи солевым раствором и чаще пользуйтесь бальзамом для губ.