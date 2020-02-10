Восемь признаков, что тебе нужно срочно почистить энергетику в доме

В доме постоянно происходят ссоры

Если ты замечала, что в твоем доме начинают ругаться все домочадцы сразу после того, как переступят порог квартиры, дело неладное. Возможно, вся причина в негативной энергетике, которая воздействует на членов семьи и не дает жить в мире.

Домашние животные ведут себя странно

Специалисты утверждают, что домашние животные могут чувствовать тонкий мир (или астральный план) и, в отличие от человека, понимать сигналы, которые поступают извне. Поэтому если ты заметила, что твой любимый Тузик играет с несуществующим предметом или, наоборот, сидит, уставившись в одну точку, это серьезный повод задуматься.

Двери в квартире неожиданно закрываются

Конечно, двери в квартире могут захлопнуться из-за сквозняков. Но если ты точно знаешь, что все окна закрыты, а двери продолжают закрываться сами по себе, стоит задуматься над тем, чтобы почистить энергетику дома или даже обратиться к специалисту.

Появились насекомые

Появление нежелательных «гостей» тоже может говорить о том, что тебя или твой дом кто-то сглазил. Это могут быть тараканы, муравьи, мошки, клопы или даже крысы. Если ты заметила подобную живность у себя дома, немедленно предпринимай меры по ее уничтожению.

В квартире не хочется находиться

Если ты ни одного выходного дня не проводишь дома, а спешишь покинуть его как можно быстрее и отправиться хоть куда-нибудь, возможно, это первый «звоночек», что квартиру пора «почистить». В данной ситуации поможет справиться обычная уборка и чистка «внутренней тумбочки».

С техникой и электричеством случаются поломки

Если ты заметила, что у тебя регулярно перегорают лампочки, искрятся розетки, а техника живет своей жизнью, это верный повод задуматься. Может быть, это не обычные бытовые проблемы, а негативное влияние извне.

У тебя постоянная бессонница

Спишь на ортопедическом матрасе, соблюдаешь режим, но никак не можешь выспаться? Это еще один признак того, что в твоем доме творится что-то неладное. Негативная энергия не дает привести мысли в порядок и, как следствие, уснуть.

Ты и члены твоей семьи часто болеют