День святого Валентина: с чем связана традиция дарить шоколад 14 февраля

Первыми людьми, которые придумали взаимосвязь любви и шоколада, были Майя. Они начали варить напитки из какао-бобов примерно за 500 лет до нашей эры. Горячий шоколад был важной частью свадебных ритуалов Майя. Жених и невеста обменивались глотками напитка во время церемонии. Шоколад стал своеобразным символом зарождающейся любви, сообщает Joinfo.com.

Ацтеки применяли этот напиток немного в иных целях. Согласно легенде, император Монтесума II употреблял огромное количество какао-бобов для поддержания своих романтических отношений. Шоколад действительно содержит небольшое количество триптофана и фенилэтиламина — химических веществ, связанных с чувствами любви и желания. Однако ученые говорят, что ни того, ни другого вещества недостаточно для того, чтобы сделать шоколад сильным афродизиаком.

Как шоколад стал символом современного Дня святого Валентина?

Истории о влиянии шоколада на любовные отношения очень понравились современным потребителям. Этим объясняется тот факт, что конфеты стали чуть ли не обязательным атрибутом современного праздника.

Английская кондитерская компания Cadbury выпустила первую коробку с шоколадными конфетами в форме сердца в 1861 году. Она практически мгновенно обрела успех. Упаковку украсили купидонами и розами, чтобы она наверняка бросилась в глаза покупателям подарков ко Дню Святого Валентина. А когда конфеты заканчивались, ее можно было использовать для хранения любовных писем и фотографий любимых.

Компания Cadbury не запатентовала коробку в форме сердца. В связи с этим остальные производители шоколадных конфет начали выпускать подобную упаковку самостоятельно.