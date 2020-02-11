Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденного ребенка

Третий ребенок – дочь Озиан (или Ошиан) – родилась 2 февраля. Радостной новостью о прибавлении в семействе поделилась не сама Милла Йовович, а ее старшая дочь Эвер. Впрочем, вскоре и сама модель, едва придя в себя, начала делиться с многочисленными поклонниками фотографиями новорожденной. Лишенная всяческих предубеждений и предрассудков, Милла с упоением рассказала фанатам о девочке, показав ее во всех подробностях, и о том, как старшие сестры трепетно заботятся о ней.

Однако идиллические посты резко оборвались после того, как Йовович сообщила тревожную информацию. Оказывается, у младенца диагностировали тяжелую форму желтухи. Отметим, что сама по себе желтуха у новорожденных считается нормой, она является одним из естественных факторов адаптации после появления на свет и не является заболеванием. В организме младенца происходит стремительное разрушение избыточных эритроцитов, необходимых во внутриутробном периоде и уже не нужных в таком количестве после рождения. Одним из составных элементов этого распада является билирубин, высвобождающийся в этот период в большом объеме, вследствие чего кожные покровы и слизистые приобретают желтый оттенок. В норме симптомы должны исчезнуть в первые дни после рождения.