Секреты макияжа: как визуально увеличить губы

Визажист Янина Маркова подробно показала, как сделать губы больше с помощью косметики и капельки терпения.

Какой косметикой увеличить губы?

Для создания визуального эффекта пухлых губ, вам понадобится два карандаша, две помады и блеск по желанию. Задача не из простых, но, если вы хотите, чтобы черты вашего лица выглядели эффектно в ответственный момент, то обязательно пополните свою косметичку.

«Нам потребуется как минимум два средства», — предупредила визажист.

В этом случае все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Увеличить губы можно и с помощью одного карандаша и помады. Важно, чтобы цвета карандашей и помад гармонировали между собой, иначе коррекция может получиться не совсем удачной.

Как визуально увеличить губы?

Янина советует подготовить губы к нанесению косметических продуктов. Воспользуйтесь обычным тональным кремом, предварительно увлажнив губы гигиенической помадой или бальзамом, чтобы тон не забивался в имеющиеся шелушения.

«Иногда бывает, что вы покупаете помаду одного цвета, но когда наносите ее на свои губы, то оттенок отличается. Чтобы цвет совпадал, нанесите чуть-чуть тональника на губы», — советует она.

После процедуры подготовки, начните работу с темным карандашом. Его наносят на внешний контур с середины нижней и верхней губы, а затем сводят к уголкам. После аккуратно растушуйте кисточкой или ватной палочкой. Светлым карандашом проработайте середину губ и растушуйте вместе с темным.