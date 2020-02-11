Еда на Масленицу: что приготовить, кроме блинов

Масленица уходит своими корнями в язычество, воплощая веселые проводы зимы и встречу весны. Готовиться к этому празднику во многих регионах было принято заранее. Еще с предшествующей праздничной неделе субботы.

У каждого дня масленичной недели есть свое название:

Понедельник – Встреча;

Вторник – Заигрыши;

Среда – Лакомка;

Четверг – Разгуляй;

Пятница – Тещины вечерни;

Суббота – Золовкины посиделки;

Воскресенье – Прощеный день.

Во время Масленицы церковный устав запрещает употреблять мясо. При этом разрешены сливочное масло, сыр, яйца, молоко и рыба. Блины пекутся всю неделю в каждом доме, на блины зовут гостей и везде ими угощают. Их традиционно начиняют икрой, творогом, сметаной или вареньем.