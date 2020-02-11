Анастасия Костенко поделилась впечатлениями после вторых родов

5 февраля Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко вновь стали родителями, у них родилась дочка. О радостном событии футболист лично сообщил подписчикам в Instagram, пишет Экспресс газета.
Сам футболист не смог присутствовать при родах, но вернулся в Россию с футбольных сборов пораньше и забрал жену и дочку из роддома. Сейчас все семейство уже находится дома и привыкает к тому, что теперь у них двое детей.
Роды у Костенко прошли хорошо, так что новоиспеченная мама чувствует себя прекрасно и уже успела поделиться с поклонниками своими эмоциями. По словам девушки, она с трудом верит, что теперь у нее есть две дочки.
Как я? Прихожу в себя, пока сентиментальность берет вверх. На подхвате бабушки наших принцесс, а ясно постепенно вхожу в прежний режим с новыми силами и обстоятельствами,
— поделилась Костенко.
Также Костенко рассказала, что ее дочь Милана отлично встретила сестренку. Пока что никакой ревности с ее стороны нет, девочка постоянно гладит и целует свою маленькую сестру и очень интересуется тем, как родители ухаживают за малышкой.