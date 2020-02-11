Анастасия Костенко поделилась впечатлениями после вторых родов

Сам футболист не смог присутствовать при родах, но вернулся в Россию с футбольных сборов пораньше и забрал жену и дочку из роддома. Сейчас все семейство уже находится дома и привыкает к тому, что теперь у них двое детей.

Роды у Костенко прошли хорошо, так что новоиспеченная мама чувствует себя прекрасно и уже успела поделиться с поклонниками своими эмоциями. По словам девушки, она с трудом верит, что теперь у нее есть две дочки.

Как я? Прихожу в себя, пока сентиментальность берет вверх. На подхвате бабушки наших принцесс, а ясно постепенно вхожу в прежний режим с новыми силами и обстоятельствами,

— поделилась Костенко.