Как занимать деньги у разных знаков Зодиака: используй секретные методы

Что ты делаешь, когда тебе срочно нужны деньги? Скорее всего, обзваниваешь знакомых и родственников. И сразу же осознаешь, что далеко не каждый готов немедленно прийти тебе на помощь.

Это не значит, что человек жаден или у него нет денег. Просто представители знаков зодиака по-разному относятся к долгам. Правильно и своевременно сформулировав просьбу, ты имеешь гораздо больше шансов на успешное решение своей проблемы.

Овен

Это человек, у которого всегда можно срочно перехватить до завтра. Если он раньше тебя не успеет обратиться с аналогичной просьбой. Одолжив денег, Овен сразу забывает об этом. Тебе придется самой напоминать ему о долге.

Телец

В этом случае на короткий разговор не рассчитывай. Тельцу сначала нужно выяснить, зачем тебе понадобилась такая сумма. Вообще он не любит расставаться с деньгами. И делает это только в том случае, если средства понадобились на какое-то важное и полезное дело. То есть одолжить у него на новый смартфон не получится. А вот на учебу или лечение — без проблем.

Близнецы

Вот уж кто никогда не знает, сколько денег у него в кармане или на счете. Близнецы — самый беспечный знак зодиака. На просьбу дать взаймы они всегда с готовностью откроют кошелек. Проблема в том, что этот ветреник никогда не помнит, кто, сколько и кому должен, что может стать причиной неприятных накладок. Лучше все записывай.

Рак

Тебе повезло, если среди твоих родственников есть представитель этого знака. Близкому человеку Рак поможет без лишних разговоров. Ведь семья для него — это святое. А вот остальным придется постараться. Скорее всего, сначала он скажет, что оказался на мели, и денег у него нет. Но если тебе удастся растрогать его своей жалостливой историей, он может пойти навстречу.

Лев

К этому человеку можно и нужно обращаться, если речь идет о крупной сумме на долгий срок. Лев — самый щедрый представитель зодиака. Он никогда не откажет близкому, даже если придется отдать последнее. Если ты хорошо к нему относишься, не стоит злоупотреблять его доверием.

Дева

Здесь у тебя очень мало шансов. Дева щепетильно относится к деньгам и презирает людей, которые не умеют соизмерять доходы и расходы. Ведь сам представитель знака может прожить до зарплаты на любую сумму. Единственный повод, который заставит его раскошелиться, — если деньги нужны на благотворительность.

Весы

Представитель знака с готовностью откликнется на твою просьбу. Но потом вдруг выяснится, что все деньги, которые он собирался тебе одолжить, были оставлены в торговом центре во время очередного грандиозного шопинга. В результате ты получишь сумму гораздо меньше, чем ожидала.

Скорпион

Пусть его щедрость не вводит тебя в заблуждение. Скорпион даст в долг столько, сколько ты попросишь, а то и больше. И ни разу не напомнит тебе об этом. Но у этого бескорыстия есть обратная сторона. Он будет считать себя вправе обращаться к тебе с самыми разными просьбами, порой весьма обременительными. И будет уверен в том, что ты не сможешь ему отказать.

Стрелец

В этом случае беседовать будет очень просто. Стрелец терпеть не может экономию и все, что связано с этим понятием. Он не спросит, зачем тебе деньги. Просто даст, сколько надо, и все. И расписки не возьмет. Но вернуть все же стоит вовремя. Иначе в следующий раз он уже не пойдет тебе на встречу.

Козерог

В беседе с расчетливым и практичным Козерогом нужно сразу назвать точную сумму, срок возврата, цель займа и обязательно самой предложить составить расписку. Этот человек поделится деньгами только с тем, кому доверяет. Заслужи его доверие — и у тебя всегда будет надежный кредитор.

Водолей

Отзывчивый Водолей не оставит тебя в беде. Только хватай деньги сразу, едва лишь он их тебе предложит. Иначе завтра уже выяснится, что они ушли на что-то другое. С особой готовностью представитель знака поможет тебе с приобретением современной техники. Вот уж кто точно оценит покупку нового смартфона.

Рыбы