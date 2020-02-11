Как превратить мужа в романтика: четыре действенных способа

Поделись своими желаниями

Мужчины не обладают экстрасенсорными способностями и не умеют читать мысли. Ты мечтаешь о романтике, вечере при свечах, серенадах под балконом, полете на воздушном шаре, лепестках роз по всей спальне, а он даже не догадывается, что вся эта «чушь» тебе так нужна.

Задача номер один — рассказать мужчине, чего бы тебе на самом деле хотелось. Предложи своему избраннику необычно отметить День влюбленных или по-особенному провести выходные. Если идея встретит у него понимание, то он обязательно не только постарается воплотить ее в жизнь, но и в следующий раз выступит инициатором романтичного свидания.

Подай ему пример

Пиготовь необычное блюдо и укрась его, поставь на стол свечи, включи красивую музыку. Для этого совсем не нужен повод! Пусть у вас будет домашнее свидание.

Если тебе надоела домашняя атмосфера, пригласи любимого в ресторан. Выбери такое место, откуда открывается потрясающий вид на город и создана подходящая для свиданий атмосфера. А дома предложи ему принять вместе ванну (добавь туда лепестки роз и ароматную пену). И не забудь про пару бокалов холодного шампанского!

Такие романтичные вечера не оставят равнодушным твоего мужчину, продемонстрируют ему, что тебе нравится проводить время с ним наедине. Приятным бонусом будет его вдохновение — он обязательно захочет сделать что-то подобное для тебя!

Будь благодарной

Если мужчина дарит цветы и подарки только в день рождения и 8-го Марта, да и в рестораны зовет не часто, а других проявлений романтизма от него вообще не дождешься, задумайся: возможно, проблема в тебе!

Не воспринимай проявление внимания как само собой разумеющееся. Муж принес букет, а ты его в вазу поставила и забыла об этом «венике»? Учись быть благодарной и искренне восхищайся выбранными им цветами и подарками, обязательно говори, какой у него хороший вкус, почаще повторяй, что тебе нравится проводить время вместе, ходить с ним в рестораны.

Мужчинам всегда приятно слышать, что они угодили и вызвали восхищение. После этого им обязательно хочется закрепить успех, причем не дожидаясь какого-то повода. Просто потому, что приятно видеть женскую радость!

Реши бытовые проблемы

Проще всего быть романтичным, когда у тебя есть на это деньги. Отсутствие средств, жизнь от зарплаты до зарплаты никак не способствуют вдохновляющему настрою. Поэтому прежде чем требовать от мужчины свиданий, неожиданных подарков, полетов на воздушных шарах, вспомни, а заплатили ли вы по счетам и купили ли продукты. Сначала нужно решить насущные проблемы, а потом предаваться романтике.