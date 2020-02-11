МОЕМ ТРУБОЧИСТА ⟩ Пять способов очистить духовку

Как почистить духовку от жира и нагара

Средства бытовой химии

Чтобы вам было легче отмывать духовой шкаф, нужно сперва прогреть его, установив температуру около 50 градусов, в течение 15−20 минут. Снимите полки, чтобы вам ничего не мешало. При обработке духовки химическими средствами не забывайте надевать резиновые перчатки и открывать окно.

У химии едкий запах. Не наносите средство на нагревательные элементы и вентилятор, так можно испортить духовку. Старайтесь также не попадать на резиновые прокладки в дверце духовки.

Побрызгайте загрязненные места и обязательно дайте возможность средству подействовать, не трите раньше времени. Обычно гели для духового шкафа действуют в течение 30 минут. Так что закройте его и забудьте на полчаса. После применения средства необходимо хорошенько отмыть духовку, чтобы удалить запах химии. Не пользуйтесь печкой после очищения в течение нескольких часов.

Уксус и сода

Сперва удалите крошки и остатки пригоревшей пищи, которые легко отстают от поверхности. Сделать это можно с помощью любой старой пластиковой карточки или обычной ложки.

Смешайте уксус с пищевой содой в пропорции 1:2, добавьте немного средства для мытья посуды и воду.

Полученной пастой протрите стенки духовки с помощью жесткой щеточки или губки. Вместо средства для мытья посуды можно взять кусочек хозяйственного мыла, разведенного в воде (около 25 грамм). Получившейся пастой покрыть стенки духовки и оставить на пару часов.

Если оставить соду на 40 минут, посыпав ее на стекло духовки, она поможет удалить жирный налет со стеклянной дверцы шкафа. Также можно протереть уксусом стенки духовки, а сверху посыпать содой. При взаимодействии образуется водород, который помогает удалять жир с поверхностей.

Для большей эффективности к соде и уксусу можно добавить лимонной кислоты.

Нашатырный спирт и вода

Для этого способа вам потребуется две емкости.

Разогрейте духовку до температуры 70 градусов, а затем выключите. Наполните одну миску кипятком и поставьте в духовку на нижнюю полочку, а в другую — налейте нашатырного спирта и поставьте на верхнюю.

Оставьте обе емкости на ночь в духовке. Утром достаньте, снимите решетки, добавьте в миску с нашатырем теплой воды и средство для мытья посуды и протрите этим раствором духовку.

Чтобы в следующий раз было проще:

не доводите до крайности и не давайте жиру накапливаться месяцами. К примеру, сразу после праздников или прихода гостей (когда духовым шкафом пользуются особенно часто), поставьте в духовку емкость с водой, смешанной со средством для мытья посуды, разогрейте ее до 100 градусов, чтобы размягчить жир и пригары, а затем протрите стенки губкой для мытья посуды.

Старайтесь защищать духовку от жирных брызг, используя фольгу или бумагу для запекания, когда готовите жирные блюда.