УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ! ⟩ Торт из ржаного хлеба к годовщине образования республики

Творожный торт с ржаным хлебом на шоколадной основе

12 порций

Основа:

170 г шоколадного печенья

70 г сливочного масла

25 г темного шоколада (4 квадратика)

25 г фундука или миндаля

Карамелизированный хлеб:

3 ломтика черного хлеба Eesti Pagar

3 столовых ложки сахара

Наполнитель:

600 г натурального творожного крема (в тубе)

300 мл сливок 35%

1,5 дл сахара

8 листов желатина

Для украшения: черника, тертый шоколад кама, мелисса

Способ приготовления

Для основы мелко раскрошить печенье. Растопить сливочное масло. Разломать шоколад в горячее растопленное масло и мешать, пока шоколад не растает. Нарубить орехи. Смешать раскрошенное печенье с растопленным шоколадным маслом и орехами. Застелить дно разъемной формы для выпечки ø 24 см пекарской бумагой. Готовую смесь плотно и равномерно выложить на дно формы.

Размельчить хлеб в кухонном комбайне до состояния панировочных сухарей. Можно также раскрошить его пальцами. Выложить на сковороду, добавить сахар и обжаривать, помешивая, около 5 минут. Выложить в один слой на большую тарелку или пекарскую бумагу и дать остыть.

Для наполнителя взбить сливки, сахар и творог в пышный крем. Замочить листы желатина в воде на 5 минут. Затем немного стряхнуть с них воду (полностью не высушивать) и развести в сотейнике при невысокой температуре, постоянно помешивая. Дать немного остыть. Влить в творожный наполнитель, постоянно помешивая. В конце добавить в наполнитель карамелизированный хлеб. Выложить наполнитель на основу для торта. Поставить торт в холодильник на 4 часа или на всю ночь, чтобы он застыл. Достать торт из формы. Украсить черникой, тертым шоколадом кама и листиками мелиссы.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Eesti Pagar проводит в феврале праздничный фотоконкурс на самые красивые изделия из ржаного хлеба Must leib. Конкурс продлится с сегодняшнего дня до дня годовщины Эстонской Республики, когда все могут отправлять фото изделий по своим любимым рецептам, которые содержат ржаной хлеб Must leib от Eesti Pagar. 10 лучших получат в качестве приза деревянную разделочную доску Tahe Wood с узором Must leib!

Как участвовать?

1) Приготовьте праздничную закуску, бутерброд, десерт или другое блюдо (например, хлебный суп или бутербродный торт) из формового, ржаного или цельнозернового хлеба Must leib от Eesti Pagar и сфотографируйте его.

2) Загрузите фото в свой Instagram или на страницу Eesti Pagar в Facebook под постом Must leib. Добавьте хэштег #mustleib #eestipagar.

3) Следите, чтобы пост в Instagram был открытым.

4) Вы уже стали участником конкурса! Среди участников будет разыграно 10 уникальных разделочных досок Tahe Wood.