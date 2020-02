УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ! ⟩ Торт из ржаного хлеба к годовщине образования республики

Eesti Pagar проводит в феврале праздничный фотоконкурс на самые красивые изделия из ржаного хлеба Must leib. Конкурс продлится с сегодняшнего дня до дня годовщины Эстонской Республики, когда все могут отправлять фото изделий по своим любимым рецептам, которые содержат ржаной хлеб Must leib от Eesti Pagar. 10 лучших получат в качестве приза деревянную разделочную доску Tahe Wood с узором Must leib!