Внимание на ноги: трендовые колготки, без которых не обойтись этой весной

Естественно, к каждому образу с юбкой мы будем подбирать подходящие колготки, но какие же выбрать в грядущем сезоне? Мы поделимся с вами последними трендами.

Всевозможные принты

Если в вашем гардеробе есть зимний свитер с принтом «гусиная лапка», не переживайте — весной принт «перекочует» на колготки. Обязательно возьмите в магазине пару, чтобы ловить заинтересованные взгляды симпатичных незнакомцев.

«Горошек» на колготах был хитом прошлой весной, в этом сезоне он снова возвращается в большой город.

Для романтичных выходов идеальным вариантом будут колготки с сердечками, которые не оставят равнодушным вашего мужчину. Проверено!

Для делового совещания или будничного выхода в офис купите пару колготок с крупным ромбом, которые идеально впишутся в строгий офисный дресс-код.

Больше яркости

Если вы предпочитаете монохромные образы или классические цвета в одежде, цветные колготки станут отличным ярким акцентом под, допустим, черную миди-юбку. Важно учитывать, что цвет колготок не должен быть «одиноким» в вашем образе — красные или синие колготки должны сочетаться с аксессуарами, например, с поясом или крупными серьгами.

Вроде чулок, а вроде — нет