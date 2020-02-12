Внимание на ноги: трендовые колготки, без которых не обойтись этой весной

Совсем скоро закончится якобы зима, и мы достанем с дальних полок юбки и платья. WomanHit.ru расскажет, как создать женственный образ.
Естественно, к каждому образу с юбкой мы будем подбирать подходящие колготки, но какие же выбрать в грядущем сезоне? Мы поделимся с вами последними трендами.
Всевозможные принты
Если в вашем гардеробе есть зимний свитер с принтом «гусиная лапка», не переживайте — весной принт «перекочует» на колготки. Обязательно возьмите в магазине пару, чтобы ловить заинтересованные взгляды симпатичных незнакомцев.
«Горошек» на колготах был хитом прошлой весной, в этом сезоне он снова возвращается в большой город.
Для романтичных выходов идеальным вариантом будут колготки с сердечками, которые не оставят равнодушным вашего мужчину. Проверено!
Для делового совещания или будничного выхода в офис купите пару колготок с крупным ромбом, которые идеально впишутся в строгий офисный дресс-код.
Больше яркости
Если вы предпочитаете монохромные образы или классические цвета в одежде, цветные колготки станут отличным ярким акцентом под, допустим, черную миди-юбку. Важно учитывать, что цвет колготок не должен быть «одиноким» в вашем образе — красные или синие колготки должны сочетаться с аксессуарами, например, с поясом или крупными серьгами.
Вроде чулок, а вроде — нет
Колготки с эффектом чулков покорили нас еще несколько лет назад, когда каждая вторая модница на улицах блистала то ли в чулках, то ли в колготках. Конечно, такие колготки не наденешь в офис или на бизнес-встречу, однако для пятничной вечеринки с подругами или для прогулки теплым весенним вечером со своим молодым человеком — самое то.