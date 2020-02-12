Какие годовщины свадеб нельзя отмечать

Семейное счастье, как и любое другое, любит тишину, считают психологи. Поэтому надо с осторожностью относиться ко всему, что касается таинства брака и не выставлять напоказ свою любовь и семейные отношения. Существуют поверья о праздновании годовщин совместной жизни — каких лучше избегать.

16 лет со дня свадьбы (топазовая свадьба)

16-летие своего брака лучше не праздновать. Считается, что эту дату будет комфортнее отметить вдвоем. Даже несмотря на то что число 16 вызывает представление счастья, благополучия, да и камень топаз символизирует искренность и душевное равновесие, будет спокойнее, если семейная пара устроит себе еще один медовый месяц.

17-летие свадьбы («розовая» или «оловянная» свадьба)

Семейные отношения будут еще крепче, если вы эту дату оставите без пышного праздника. Будет гораздо полезнее, если в этот день вы совершите то, что давно откладывали, побережете силы для грядущего юбилея – 20-летия брака.

Гранатовая свадьба выпадает на 19-летие совместной жизни

Традиции наших предков говорят, что эту дату лучше шумно не отмечать. Психологи считают, что лучше порадовать свою вторую половину необычным сюрпризом, сделать что-то приятное, обсудить, как улучшить семейную жизнь но ни в коем случае не выяснять отношения и уж тем более не ругаться.

28 лет и никелевая свадьба

Метал, который особенно требует ухода, иначе он начнет тускнеть. Сравнивая никель с семейной жизнью, необходимо помнить, что о ней тоже надо периодически заботиться, чтобы она не потеряла привлекательности. Статистические данные говорят, что на 28-летие выпадает больше всего семейных ссор и чаще случаются недопонимания. Чтобы не произошло расставания пары, лучше отложить пышное торжество на другую дату, а это день провести в более спокойной обстановке.

32 и 33 года со дня свадьбы

К возрасту Христа (33 года) люди всегда относятся с осторожностью, избегают длительных путешествий, стараются не ввязываться в авантюры и не принимают поспешных решений. Так и со свадьбой. 32 и 33 года считаются переломными в отношениях супружеской пары. Лучше в эти даты попытаться восстановить угасающие чувства и эмоции, если таковыми их считаете, подумайте, как вернуть в семью гармонию, если она исчезла.

36 лет со дня свадьбы (костяной фарфор)

Помня о том, что фарфор достаточно хрупок, нужно ценить то, что вы дожили со своей половиной до даты в 36 лет. Этот год коварен тем, что отношения могут рассыпаться, как фарфор. Причина очевидна. Супруги не молодеют, меняются их характеры, нравы, отношения друг к другу. В этот момент важно сохранить любовь и уважение друг к другу, а не заниматься устроением праздничного застолья, которое, кстати, отнимает много времени нервов и денег. Довольно часто подготовка к празднику заканчивается руганью и обострением отношений.

41 и 43 года

Время, когда лучше не выставлять свое счастье напоказ, ведь завистников так много. Тем более, что совсем недавно был отпразднован 40-летний юбилей. Лучше подумайте о ценном подарке для своего супруга и, уединившись с ним, проведите вечер воспоминаний, поблагодарите друг друга за годы прожитые вместе.

46-летие со дня свадьбы - лавандовая свадьба