6 секретов, которые вы должны знать о ринопластике

Но все хорошее в жизни требует усилий и жертв, о которых часто не любят говорить. С ринопластикой то же самое.

Мы раскроем вам шесть секретов ринопластики, которыми с нами поделился человек, прошедший через эту процедуру.

Секрет #1: Я ошибался. Восстановление оказалось не таким болезненным, как я себе представлял.

Перед операцией хирург меня неоднократно заверял, что, скорее всего, болеутоляющие мне не понадобятся (поскольку подавляющее большинство пациентов обходится без них), но у меня в голове вертелись кадры «чудесного превращения» и хирурги с долотом и молотком, и мне, честно говоря, было трудно поверить, что после такой процедуры обезболивающие не нужны. Я, скорее, ожидал, что будет так же больно, как от столкновения с мусоровозом.

Сама операция прошла в сладком сне благодаря такому чудесному изобретению как общий наркоз. В один момент ты нервно сидишь в ожидании операции, а в следующий момент тебе уже регулируют кровать в послеоперационной палате. Как можно догадаться, мое самочувствие по возвращении из больницы было не самым лучшим, но спустя всего несколько часов я чувствовал себя – удивительным образом – весьма отлично! Мне даже не потребовались обезболивающие, которые я попросил врача выписать мне, и даже парацетамол не понадобился!

Секрет #2: Хотя во время восстановления ты не испытываешь боли, все это довольно некомфортно.

Представьте себе, что вы простыли, и у вас такое чувство, что голова в прямом смысле может взорваться, поскольку уши и нос настольно заложены, что вы и не слышите-то толком, не говоря уже о том, чтобы чувствовать запахи. Восстановление после ринопластики сродни этим ощущениям, но только в тысячу раз ужаснее. Я бы с удовольствием просверлил у себя во лбу дырку, чтобы ослабить это давление в голове, которое было обусловлено хирургическими прибамбасами, которые вставлялись в мой нос (что там нужно для того, чтобы упростить заживление и останавливать кровотечение). Это примерно как если бы у вас в носу было два тампона. По правде говоря, на консультации меня предупреждали, что именно это может стать самой дискомфортной частью всего процесса, но я не придал этому особого значения, поскольку был слишком сосредоточен на мысли о том, чтобы получить рецепт на обезболивающие.

Именно этот этап всего процесса придал для меня новое значение слову «дискомфорт». Оглядываясь назад, я хотел бы, чтобы врачи порекомендовали мне запастись достаточным количеством мягкой пищи, поскольку хотя жевать я мог, мне все время казалось, что я сейчас задохнусь, ведь через нос дышать было невозможно. К счастью, в этот день в больнице тоже была возможность получить более мягкую еду.