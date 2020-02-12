6 секретов, которые вы должны знать о ринопластике

Исправление деформации носа, или ринопластика, не без оснований является одной из популярнейших эстетических процедур. Важная причина очевидна – это эстетика, но ринопластика существенно улучшает качество жизни человека и на уровне общего здоровья. Помимо красоты носа, в ходе операции можно исправить и строение околоносовых синусов (придаточных пазух носа) – говоря простым языком, после операции человеку становится легче дышать. Это в свою очередь значительно повышает качество сна и дает больше энергии во время бодрствования. Также с помощью ринопластики можно избавиться от храпа, благодаря чему улучшается качество сна не только самого пациента, но и его партнера.
Но все хорошее в жизни требует усилий и жертв, о которых часто не любят говорить. С ринопластикой то же самое.
Мы раскроем вам шесть секретов ринопластики, которыми с нами поделился человек, прошедший через эту процедуру.
Секрет #1: Я ошибался. Восстановление оказалось не таким болезненным, как я себе представлял.
Перед операцией хирург меня неоднократно заверял, что, скорее всего, болеутоляющие мне не понадобятся (поскольку подавляющее большинство пациентов обходится без них), но у меня в голове вертелись кадры «чудесного превращения» и хирурги с долотом и молотком, и мне, честно говоря, было трудно поверить, что после такой процедуры обезболивающие не нужны. Я, скорее, ожидал, что будет так же больно, как от столкновения с мусоровозом.
Сама операция прошла в сладком сне благодаря такому чудесному изобретению как общий наркоз. В один момент ты нервно сидишь в ожидании операции, а в следующий момент тебе уже регулируют кровать в послеоперационной палате. Как можно догадаться, мое самочувствие по возвращении из больницы было не самым лучшим, но спустя всего несколько часов я чувствовал себя – удивительным образом – весьма отлично! Мне даже не потребовались обезболивающие, которые я попросил врача выписать мне, и даже парацетамол не понадобился!
Секрет #2: Хотя во время восстановления ты не испытываешь боли, все это довольно некомфортно.
Представьте себе, что вы простыли, и у вас такое чувство, что голова в прямом смысле может взорваться, поскольку уши и нос настольно заложены, что вы и не слышите-то толком, не говоря уже о том, чтобы чувствовать запахи. Восстановление после ринопластики сродни этим ощущениям, но только в тысячу раз ужаснее. Я бы с удовольствием просверлил у себя во лбу дырку, чтобы ослабить это давление в голове, которое было обусловлено хирургическими прибамбасами, которые вставлялись в мой нос (что там нужно для того, чтобы упростить заживление и останавливать кровотечение). Это примерно как если бы у вас в носу было два тампона. По правде говоря, на консультации меня предупреждали, что именно это может стать самой дискомфортной частью всего процесса, но я не придал этому особого значения, поскольку был слишком сосредоточен на мысли о том, чтобы получить рецепт на обезболивающие.
Именно этот этап всего процесса придал для меня новое значение слову «дискомфорт». Оглядываясь назад, я хотел бы, чтобы врачи порекомендовали мне запастись достаточным количеством мягкой пищи, поскольку хотя жевать я мог, мне все время казалось, что я сейчас задохнусь, ведь через нос дышать было невозможно. К счастью, в этот день в больнице тоже была возможность получить более мягкую еду.
А еще я никогда не задумывался, насколько мне в повседневной жизни важно обоняние – пока меня его не лишили (к счастью, лишь на время). И если вы носите очки, то со зрением тоже могут быть проблемы, поскольку во время восстановления очки носить нельзя. В общем, кошмар!
Единственный положительный момент на этом этапе заключался в том, что все самое ужасное длилось всего один день.
Секрет #3: Никто не говорит вам как это будет, когда вы не сможете закрыть рот (ведь это единственный способ дышать).
Когда я проделывал предоперационную домашнюю работу, изучая тему ринопластики, то мне бросилось в глаза, что многие жаловались на то, что когда они пытались поспать, у них сильно пересыхало в горле и во рту.
Помните эти мерзкие ощущения, которые описывались в секрете #2? Так вот, это еще ерунда по сравнению с тем, когда ты пытаешься поспать, но посыпаешься через каждые пять минут, потому что твое горло сухое, как пустыня Сахара.
Секрет #4: Когда спустя 1-2 дня тампоны из носа вынимаются, вам кажется, что так ужасно и так чудесно вы себя еще никогда не чувствовали.
Когда врач вынул этот набор ваток и пластика из моего носа, я мысленно прокричал «Йес! Йес! Йес!». Просто потому, что я знал, что теперь я избавлюсь от этого ужасного чувства давления у себя в голове.
После этого, в отсутствие более удачного термина, врач прочищает ваши синусы... минипылесосом – да, я серьезно!
Секрет #5: Поговорим о синяках.
Как я уже упоминал, восстановление не было болезненным, но, если бы вы меня увидели, но подумали бы противоположное. Хирург выписал мне лекарства, задача которых была минимизировать появление синяков. Поскольку эти препараты повышали аппетит, делали меня нервным и вызывали тошноту, я не могу сказать, помогают ли они от синяков. Почти две недели я ходил с таким видом, будто побывал в массовой потасовке, и с удивлением наблюдал, как синяки меняют цвет с темно-синего на зеленый, затем на желтый, пока полностью не исчезли. Я бы вам понравился, если вас возбуждает выражение «Живой мертвец».
Секрет #6: Я бы прошел через все это еще раз.
Спустя 11 дней от синяков не осталось и следа. Через месяц в носу все зажило. По прошествии десяти месяцев я был просто восхищен результатом! Мой внешний вид, мое дыхание, мое самочувствие никогда не были настолько хороши!
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