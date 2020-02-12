«Чем здесь гордиться?»: Лариса Гузеева высмеяла естественную красоту героини шоу

60-летняя Лариса Гузеева нелестно высказалась в адрес героини шоу «Давай поженимся!». Телеведущая назвала ее некрасивой и посоветовала поработать над внешностью.
Героем шоу стал 49-летний Андрей. Мужчина пришел на передачу, чтобы познакомиться с молодой порядочной девушкой. Первой с ним встретилась 31-летняя Светлана — романтичная и женственная особа. Девушка пришла в студию в ярком платье в народном стиле. Свой образ она дополнила ободком с бусинами и стразами.
Светлана заявила, что у нее естественная красота, и никакие инъекции она не делала. Это рассмешило Ларису Гузееву. Ведущая намекнула невесте, что для своего возраста она выглядит не настолько хорошо.
«Лучше бы делала, деточка, в некоторые места. Чем здесь гордиться? И ротик нужно поправить, в 31 год негоже с зубками с такими. Чем гордитесь-то?» — возмутилась Лариса.
Когда Светлана отлучилась, чтобы подготовить сюрприз для жениха, Гузеева побеседовала с ее подругой. Девушка заступилась за Светлану, однако ведущая стояла на своем. «В 31 год я пила, курила и зубы были как клавиши от рояля. И были голубые белки глаз. Что ей нужно было в 31 год сделать, чтобы плохо выглядеть? При этом у нее детей нет еще. Что она там поддерживает в 31 год? Она не красивая, она обычная», — заявила артистка.
Светлана показала жениху театральный этюд из жизни Золушки. После бального танца жениха и невесты Лариса снова съязвила. «Короче, если ты не бальник, тогда закрой свой умывальник», — заявила звезда, рассказывает Cosmo.