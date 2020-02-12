«Чем здесь гордиться?»: Лариса Гузеева высмеяла естественную красоту героини шоу

Героем шоу стал 49-летний Андрей. Мужчина пришел на передачу, чтобы познакомиться с молодой порядочной девушкой. Первой с ним встретилась 31-летняя Светлана — романтичная и женственная особа. Девушка пришла в студию в ярком платье в народном стиле. Свой образ она дополнила ободком с бусинами и стразами.

Светлана заявила, что у нее естественная красота, и никакие инъекции она не делала. Это рассмешило Ларису Гузееву. Ведущая намекнула невесте, что для своего возраста она выглядит не настолько хорошо.

Когда Светлана отлучилась, чтобы подготовить сюрприз для жениха, Гузеева побеседовала с ее подругой. Девушка заступилась за Светлану, однако ведущая стояла на своем. «В 31 год я пила, курила и зубы были как клавиши от рояля. И были голубые белки глаз. Что ей нужно было в 31 год сделать, чтобы плохо выглядеть? При этом у нее детей нет еще. Что она там поддерживает в 31 год? Она не красивая, она обычная», — заявила артистка.