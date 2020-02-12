Беременная Гоар Аветисян показала первое фото ребенка

Когда узнала, что в положении, подумала: «Я же только похудела!» Потом долго не могла поверить, потому что, казалось, что моя надежда и мечта стать мамой давно угасла, и это невозможно. В общем, мне потребовалось недели две-три, чтобы осознать, что произошло и что начался период, которого я ждала всю свою жизнь,