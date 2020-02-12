Беременная Гоар Аветисян показала первое фото ребенка

Известный звездный визажист Гоар Аветисян две недели назад объявила о том, что впервые станет мамой, пишет Экспресс газета.
26-летняя Гоар признается, что всегда мечтала стать мамой, но когда узнала, что находится в положении, была шокирована новостью и смогла осознать, что ждет ребенка, только спустя несколько недель.
Когда узнала, что в положении, подумала: «Я же только похудела!» Потом долго не могла поверить, потому что, казалось, что моя надежда и мечта стать мамой давно угасла, и это невозможно. В общем, мне потребовалось недели две-три, чтобы осознать, что произошло и что начался период, которого я ждала всю свою жизнь,
— делилась Гоар с поклонниками.
Накануне Аветисян посетила врача и сделала первое УЗИ. Фотографию она показала в своем микроблоге и предложила поклонникам угадать пол малыша, хотя на снимке невозможно понять, кто именно родится у Гоар.
Поклонники продолжают поздравлять Аветисян с беременностью. Как оказалось, некоторое время назад Гоар вышла замуж и живет со своим супругом, личность которого скрывает, так как ее избранник не любит социальные сети и предпочитает не появляться даже в кадре.