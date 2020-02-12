«Любовь здесь больше не живет»: как оправиться от развода

1. Выделить время на переживания

Время, которое вы уделяете только себе, — важная часть процесса адаптации к «свободному плаванию». Даже если у вас есть дети, забота о них — не оправдание нехватки ресурсов на себя. «То, что внешне выглядит как бездействие, на самом деле — важная внутренняя работа по самоисцелению, — считает гештальт-терапевт Наталья Арцыбашева. — Бессмысленно себя подгонять. Важно всматриваться в себя, замечать свои нужды и успехи: «О, сегодня я впервые не плакала!» Так вы точно не пропустите момент, когда на смену горестным переживаниям придут новая энергия и желание жить.

Если прямо сейчас вы испытываете печаль, у вас должно быть время, чтобы принять и осмыслить происходящее. Прогуляйтесь по парку, проведите вечер в кресле с чашкой чая, наедине со своими мыслями, делайте записи в дневнике. Важно не прятаться, а проживать свои состояния. И в то же время необходимо обозначать границы этого процесса: я выделяю себе вот это время на переживания и возвращаюсь к обычным делам. Но завтра я снова уделю своим чувствам должное время и внимание».

2. Шагнуть вперед

Бессмысленно пытаться забыть всю свою жизнь с тем, с кем вас связывали близкие отношения. Попытки вычеркнуть прошлое из памяти и обесценить его обернутся лишь тем, что оно будет еще крепче держать вас в плену. Необходимо время, чтобы пройти все стадии горевания. Вместе с тем важно не начать жить памятью прошлого. Как понять, что это произошло?

«В этом случае переживание утраты становится «стилем жизни» и начинает уводить от реальности, — объясняет Наталья Арцыбашева. — Например, если развод давно случился, а вы все еще носите обручальное кольцо, храните вещи бывшего и стараетесь никому не рассказывать о расставании. Или если гнев на супруга выходит за разумные рамки: вы начинаете активно ненавидеть всех мужчин, с готовностью включаетесь в обсуждения на эту тему в соцсетях, находите компанию единомышленниц и так далее.

Чувство вины может привести к чрезмерной заботе о детях, чтобы «компенсировать» им вред, якобы нанесенный разводом. Вышедшая из берегов обида может сделать вас вечно больной и жалующейся жертвой, преследующей бывшего и терроризирующей знакомых».

3. Не забывать о физической активности

«Процесс развода и расставания часто сопровождается эмоциональной подавленностью — нам интуитивно хочется беречь энергию. Тем не менее важно именно сейчас включить в свой распорядок дня физическую активность, чтобы помочь себе трезво смотреть на происходящее, принимать взвешенные решения и, как бы ни было тяжело, начать вновь видеть позитивные стороны жизни, — уверен психолог Алекс Рэддл. — Речь не об интенсивных тренировках или многочасовых марафонах, особенно если прежде вы спорт не любили. Ставьте себе посильные задачи, приносящие удовольствие».

Даже полчаса ежедневной нагрузки благотворно повлияют на ваше психологическое состояние. Это могут быть прогулки перед сном, танцы, йога. Главное — чтобы занятия были регулярными и доставляли вам радость.

4. Навести порядок в финансовых делах

Если прежде у вас с партнером был общий бюджет и вы привыкли обсуждать крупные траты, новые реалии финансовой жизни могут обескураживать. «Если партнер зарабатывал больше, вы неизбежно столкнетесь с тем, что ваша материальная защищенность пошатнется, — предупреждает Алекс Рэддл. — Пока вы не сможете самостоятельно выйти на тот же уровень дохода, необходимо поменять привычки и образ жизни. Развод не должен стать поводом брать кредиты, иначе вы рискуете попасть в еще большую финансовую зависимость».

5. Включиться в общение