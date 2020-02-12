Яна Троянова пережила семейное насилие, потеряла мать и сына. Что спасло звезду от депрессии и алкоголизма?

12 февраля Яна Троянова отмечает 47-летие, и с днем рождения ее поздравляют тысячи поклонников, обожающих сериал «Ольга». Критики оценили талант актрисы гораздо раньше — с выходом социальных драм «Волчок» и «Жить». Артистку уважают не только за роли сильных женщин, но и за искренность: в последние годы она откровенно делится со зрителями трагическими историями из собственной жизни.

Несчастья и одиночество преследовали Яну с малых лет: она чувствовала себя ненужной из-за равнодушия матери. Со смертью родительницы Троянова многое переосмыслила. Ведущая «Последнего героя» не утаила от публики, как страдала от жестокости и алкоголизма первого мужа. Не скрывала звезда, что и сама оказалась во власти «зеленого змия», когда потеряла единственного сына.

Несмотря на череду невзгод, артистка сумела начать новую жизнь и найти настоящую любовь. Но почему же на долю Яны Трояновой выпало так много горя?