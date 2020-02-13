Чт, 13.02.2020

ЭФФЕКТНАЯ И ПРОСТАЯ ИДЕЯ ⟩ Рецепт пирога из слоеного теста с лососем и грибами

Пирог с лососем. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Красная рыба и грибы – не самое популярное, но очень удачное сочетание. Особенно если речь идет о пироге с оригинальной начинкой. Сверху он покрыт хрустящей корочкой, а внутри – невероятно нежный, уверяет «Сегодня».

Пирог с лососем и грибами

Время приготовления - 1,5 часа

Калорийность - 190 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 700 г филе лосося (или другой красной рыбы)
  • 400 г слоеное тесто
  • 1 яйцо
  • 70 г сливочного масла
  • 1 лимон
  • 1 пучок зелени (петрушки, укропа, шпината)
  • 6 - 7 шампиньонов
  • Соль, перец, специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Разогреть духовку до 200 ºС.
  2. Замариновать рыбу: натереть филе солью и специями, выжать сок половины лимона. Из другой половины лимона натереть цедру.
  3. Сливочное масло размягчить при комнатной температуре. Зелень мелко порубить. Соединить масло с лимонной цедрой и рубленой зеленью.
  4. Грибы нарезать тонкими ломтиками и слегка обжарить.
  5. Слоеное тесто разделить на две части и раскатать так, чтобы филе лосося поместилось на одной из частей целиком. Выложить рыбу на тесто, смазать соусом из масла и зелени, а сверху выложить обжаренные грибы. Сверху накрыть второй половиной теста.
  6. Взбить яйцо, смазать края пирога и защипнуть их, чтобы не расклеились, а также смазать яйцом верх пирога, чтобы он получился румяным и глянцевым.
  7. Поставить пирог в разогретую духовку, сделав сверху три небольших прокола вилкой. Выпекать в предварительно разогретой духовке 25-30 минут до золотистой корочки.
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