ЭФФЕКТНАЯ И ПРОСТАЯ ИДЕЯ ⟩ Рецепт пирога из слоеного теста с лососем и грибами

Красная рыба и грибы – не самое популярное, но очень удачное сочетание. Особенно если речь идет о пироге с оригинальной начинкой. Сверху он покрыт хрустящей корочкой, а внутри – невероятно нежный, уверяет «Сегодня».
Пирог с лососем и грибами
Время приготовления - 1,5 часа
Калорийность - 190 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 700 г филе лосося (или другой красной рыбы)
- 400 г слоеное тесто
- 1 яйцо
- 70 г сливочного масла
- 1 лимон
- 1 пучок зелени (петрушки, укропа, шпината)
- 6 - 7 шампиньонов
- Соль, перец, специи – по вкусу
Способ приготовления
- Разогреть духовку до 200 ºС.
- Замариновать рыбу: натереть филе солью и специями, выжать сок половины лимона. Из другой половины лимона натереть цедру.
- Сливочное масло размягчить при комнатной температуре. Зелень мелко порубить. Соединить масло с лимонной цедрой и рубленой зеленью.
- Грибы нарезать тонкими ломтиками и слегка обжарить.
- Слоеное тесто разделить на две части и раскатать так, чтобы филе лосося поместилось на одной из частей целиком. Выложить рыбу на тесто, смазать соусом из масла и зелени, а сверху выложить обжаренные грибы. Сверху накрыть второй половиной теста.
- Взбить яйцо, смазать края пирога и защипнуть их, чтобы не расклеились, а также смазать яйцом верх пирога, чтобы он получился румяным и глянцевым.
- Поставить пирог в разогретую духовку, сделав сверху три небольших прокола вилкой. Выпекать в предварительно разогретой духовке 25-30 минут до золотистой корочки.