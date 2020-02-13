В согласии с собой: обустраиваем рабочее место по феншуй

Казалось бы, как обстановка на рабочем столе и вокруг него может повлиять на сам процесс? Специалисты по фэншуй уверены — может. Нависающие полки или ваш домашний внешний вид, если вы трудитесь дома, может блокировать творческие идеи, которые важны в любом деле. Мы расскажем, как же обустроить свою рабочую зону для большего комфорта.

Если вы работаете дома

Специалисты рекомендуют ставить ваш рабочий стол так, чтобы он был виден при входе в комнату, но располагался не слишком близко к ней. Кроме того, не располагайте стол так, чтобы между ним, дверью и окном образовалась прямая линия: китайцы верят, что все важные мысли и планы будут «выдуваться» из комнаты. Не рекомендуется садиться спиной к окну или дверям, чтобы не провоцировать отток энергии.

Начинающим предпринимателям специалисты советуют располагать стол в восточной части комнаты. Если вы обладаете лидерскими качествами, ваш стол должен располагаться на северо-западе. Юго-восток привлекает творческих людей, которым не хватает созидательной энергии, а запад принесет вам покой и стабильность. Тем не менее ставить стол в южной части не рекомендуется никому: так вы еще больше усилите состояние хронического стресса.

Избегайте острых углов, направленных в вашу сторону, и не размещайте стол между шкафами. Как мы уже говорили, полки, висящие над вами, могут служит ненужным магнитом для различных болезней и травм.

Если вы работаете в офисе

Мы не всегда можем выбрать место непосредственно в офисе, однако вы можете сделать так, чтобы избежать негативной энергии и притянуть нужную вам. Например, ни в коем случае не садитесь друг напротив друга, если вы работаете вместе с коллегами в одной комнате: ничего, кроме конфликтов вы не получите. Также, по возможности, передвиньте стол, чтобы он не образовывал прямую линию с окном и дверью, а также не упирался в стену: иначе свежие идеи не посетят вас еще очень долго.

Идеальное расположение окна — сбоку от стола. Вообще, лучшее положение в этом случае — по диагонали. Если вы сидите лицом к дверям шефа, это поможет наладить эмоциональную связь и получить благосклонность руководства.

Общие рекомендации

Постарайтесь индивидуализировать свое рабочее место: для этого можно разместить вдохновляющие лозунги, фото, на которых вы сияете на волне успеха, таким образом вы начнете притягивать позитивный настрой и работа пойдет куда легче.