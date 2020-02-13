Беременность после 40: к чему нужно быть готовой

Планирование беременности, особенно после 40, всегда сопряжено со страхами. Однако сегодня медицина и внимательное отношение к своему здоровью позволяют женщинам становиться мамами не только в условные 25—30, но также снижают риски для женщин более старшего возраста.

Поздняя беременность: от чего зависит

По статистике, около 30 процентов женщин страдают ранним истощением овариального резерва, причем независимо от возраста. В 30 с хвостиком репродуктивная способность даже здоровой женщины немного снижается, и уже после 45 лет подавляющее большинство женщин не способны зачать ребенка. В то же время многие женщины все еще в состоянии подарить жизнь малышу, каждый случай индивидуален, кроме того, немалую роль играет генетика.

Роль медицины

Пусть вы прекрасно себя чувствуете, однако в силу обстоятельств не можете позволить расширение семьи, это не значит, что можно забросить свое здоровье: как минимум раз в год необходимо проходить гинекологическое обследование и вместе с врачом оценить свои шансы стать матерью в вашем возрасте. Не стоит откладывать этот вопрос на момент, когда уже будет невозможно что-то сделать.

Если вы не планируете беременность еще несколько лет после того, как перешагнете сорокалетний рубеж, имеет смысл задуматься об отсроченном материнстве, которое активно практикуется на Западе: суть в том, что женские яйцеклетки сохраняются в криобанке, пока женщина не созреет для беременности.

Какие препятствия могут встретиться на вашем пути к долгожданной беременности?

К большому сожалению, даже если удастся сохранить яйцеклетки, весь остальной организм неизбежно изнашивается, особенно остро стоит вопрос здоровья в крупных городах: хронический стресс и малоподвижный образ жизни еще никому не шли на пользу.

Специалисты считают одной из самых больших проблем — остеохондроз. Для того, чтобы удачно выносить малыша, требуется немалая выносливость и крепкая спина, но мало кто меняет пятый десяток с идеальной осанкой и крепкими костями. Кроме того, могут возникнуть проблемы с обменными процессами и щитовидной железой.

Что же делать?