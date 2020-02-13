От меня не убежишь: пять черт характера мужчины, котрый станет идеальным мужем

«Нет, он не может быть таким идеальным… Явно меня ожидает какая-то подстава», — думает девушка, уже не раз обжигавшаяся о мужчин, которые умеют только красиво говорить. Мы же считаем, что грести всех под одну гребенку нельзя — в мире действительно много достойных мужчин, с которыми вы можете построить крепкую семью или, как минимум, весело провести время. Если узнаете свою половинку хотя бы в одном из этих типов, напишите в комментариях ниже. Покажите другим девушкам, что терять веру в любовь еще рано!

«Я вижу, как ты сегодня устала… давай закажем ужин?»

Эмпатия — одно из главных качеств характера идеального мужчины. Не патриархальные установки становятся основой крепкой семьи, а умение партнеров по-человечески относиться друг к другу. Есть прекрасная фраза советской писательницы Н. Долининой: «Я стою здесь, под твоими окнами, не потому, что ты мне приказала, а потому, что не могу иначе». В паре, где люди любят друг друга, они стараются заботиться о партнере без задней мысли о том, что же получат взамен. Именно поэтому настоящий мужчина не постыдится помыть посуду, сам приготовить ужин или погулять с собакой, если видит, что вы пришли уставшая с работы. То же самое должны делать вы, если любите человека.

«Мне кажется, что мы стали реже разговаривать по душам»

Мужчина — точно такой же человек, как и вы, которому свойственны переживания. За внешней неуязвимостью скрываются проблемы, о которых большинство представителей противоположного пола боится сказать вторым половинкам из-за устоявшегося в обществе правила, будто он должен быть каменной стеной для семьи, что бы ни случилось. Если партнер честно рассказывает вам о переживаниях, спрашивает совета и прислушивается к вашему мнению, цените такого человека. Это значит, что он полностью доверяет вам и ценит вас. Гармоничные пары складываются не потому, что люди, как пазлы, подошли друг другу — вовсе нет. Главная причина в том, что они проговаривают все проблемы и находят решение сообща, а не надумывают проблемы каждый себе.

«Я пошел на тренировку, вернусь через два часа»