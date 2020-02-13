Дженнифер Энистон – 51: в чем ее секрет?

В это сложно поверить, но звезде «Друзей» исполнился 51 год. В честь этого журнал Interview magazine пригласил Энистон на большое интервью, где вопросы задавала давняя подруга актрисы Сандра Буллок, и устроил жаркую фотосессию для мартовского номера, которая заставит забыть не только про зиму, но и вообще обо всем на свете, пишет Life.
Дженнифер сменила несколько дерзких образов, каждый из которых был горячее предыдущего. Так, на одном из фото бывшая возлюбленная Брэда Питта блистала в нежно-розовом бюстгальтере с кожаной юбкой. Артистка распустила волосы и положила руку на талию, продемонстрировав красный лак на ногтях.
Также Энистон позировала в образе сексуальной байкерши: косуха, длинные сапоги и еле заметное нижнее белье. А чтобы поклонники не забыли, какой у 51-летней конкурентки Джоли пресс, актриса надела черное платье, обнажившее живот.
Дженнифер поделилась несколькими кадрами в своем Instagram и за несколько часов получила около семи миллионов лайков. Артистка занимает особое место в сердцах огромной армии фанатов. Энистон создала свой аккаунт в октябре 2019-го, и сейчас на него уже подписано 27,7 млн человек, которых актриса привлекла своими красотой, талантом и жизнелюбием. Однако есть вещи, которые способны вывести ее из себя. В интервью звезда «Друзей» призналась, что ее может расстроить просмотр телевизора и плохое отношение к животным.
Включенный телевизор, прослушивание новостей, чтение газеты — это может очень расстроить и разозлить меня. Разделение и полный хаос, что творится сейчас. Человеческая жадность, плохое поведение, отсутствие благодарности. Сложно обьяснить. Когда люди ведут себя плохо и причиняют боль другим — это очень злит меня. И издевательства над животными, конечно,
— рассказала Дженнифер.
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