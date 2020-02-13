Дженнифер Энистон – 51: в чем ее секрет?

Дженнифер сменила несколько дерзких образов, каждый из которых был горячее предыдущего. Так, на одном из фото бывшая возлюбленная Брэда Питта блистала в нежно-розовом бюстгальтере с кожаной юбкой. Артистка распустила волосы и положила руку на талию, продемонстрировав красный лак на ногтях.

Дженнифер поделилась несколькими кадрами в своем Instagram и за несколько часов получила около семи миллионов лайков. Артистка занимает особое место в сердцах огромной армии фанатов. Энистон создала свой аккаунт в октябре 2019-го, и сейчас на него уже подписано 27,7 млн человек, которых актриса привлекла своими красотой, талантом и жизнелюбием. Однако есть вещи, которые способны вывести ее из себя. В интервью звезда «Друзей» призналась, что ее может расстроить просмотр телевизора и плохое отношение к животным.