КРАСИВЫЕ И СМЕЛЫЕ! ⟩ Самый долгожданный модельный кастинг сезона ждет заявки

По словам обладательницы титула Mrs.Europe 2019 Людмилы Карпиковой, первые заявки на кастинг уже поступили и состоялись первые встречи с кандидатами. «Ожидаем большой интерес к конкурсу. Ведь победительница сможет представить страну на домашнем международном конкурсе красоты и таланта. Это большая ответственность. Наше агентство, можно сказать, открыло ящик Пандоры и, похоже, что мы нашли нашу эстонскую «Нокию» - красивые женщины в прекрасной северной стране.

В других странах тоже вовсю идут отборочные туры на международный конкурс Mrs.Europe 2020. Уже в сентябре в Таллинне, на сцене театра «Эстония», я передам корону следующей «Миссис Европа», - рассказала Людмила.

Если вам от 28 до 45 лет, вы замужем или разведены (наличие детей не обязательно), то смело присылайте заявку. Для участия в кастинге нужно прислать краткое резюме и 3 фото: портрет, в полный рост и в купальнике (можно любительские) на нашу электронную почту: angelmodelseu@gmail.com

Укажите тему: «Кастинг на конкурс Mrs. Europe Estonia 2020». Подходящие кандидаты будут приглашены на живой кастинг. Кастинг продлится до 1 апреля. Обратите внимание, что участие в конкурсе платное: в стоимость входят подготовка к конкурсу, фотосессия, наряд на финальный выход и фотосессия. Кастинг бесплатный. Финал конкурса состоится в таллиннском клубе Prive 19 апреля.

Пресс-секретарь агентства Angel Models Agency Ольга Нигровская отметила, что концепция регионального конкурса такая же, как и международного. «Мы решили добавить к привычным такие: визитка, тур демонстрации талантов, дефиле в вечерних платьях и национальных костюмах. Здесь мы не ждем точной копии эстонского национального костюма, предлагаем пофантазировать на национальную тематику и составить свой стилизованный костюм. Можно, например, обыграть национальную символику Эстонии, цвета. Это даст возможность лучше подготовиться к международному конкурсу и сделать конкурс более зрелищным. Так что смело присылайте заявку и ждите приглашения на живой кастинг. В рамках подготовки к конкурсу мы планируем поднять с финалистками несколько волнующих проблем - насилие в семье, а также актуальную весной проблему - тему мусора», - говорит Нигровская.

Ольга добавила, что появилось одно дополнительное место для желающих представить страну на международном модельном конкурсе Future Fashion Faces World 2020. Конкурс пройдет с 21 по 29 марта в Турции. Возраст кандидата от 18 до 27 лет, рост - от 171 см. Если у вас есть желание и возможность вместе с Катрин Кошевой, второй принцессой конкурса Future Fashon Faces Kids and Models Estonia 2020 представить страну ну международной арене, то просим срочно прислать заявку на электронный адрес angelmodelseu@gmail.com.