Поиграем? Пять любовных игр, которые гарантированно заведут вас обоих

Если ты хочешь разнообразить сексуальную жизнь, и вы с партнером уже достигли определенной близости, игры — самое лучший способ внести в отношения кое-что новенькое, рассказать о желаниях и фантазиях.

Эротический Твистер

Всем известная игра Твистер не имеет возрастных ограничений. Пожалуй, каждый играл в нее сам или хотя бы слышал о ней.

Если вдруг ты понятия не имеешь о правилах и сути игры, проясним: на пол кладётся специальный коврик, на котором нарисованы цветные круги. При помощи вращения стрелки по стилизованному циферблату участниками рандомно выпадает часть тела и цвет, на которую эту часть нужно поставить, при этом не упасть.

Повысить возрастное ограничение этой безобидной игры с 6+ до 18+ можно раздеваясь. Снимайте с себя одежду каждый раз, когда падаете. Таким образом вы откроете для себя новые позы, а градус напряжения в комнате дойдет до сотни.

Игра на повторение

Отличный вариант для тех, кто побаивается говорить партнеру о своих желаниях и предпочтениях. Начните играть в одежде, так будет интереснее!

По очереди выполняете любые действия с партнером, а он в ответ должен сделать тоже самое. Начните с безобидных действий, постепенно переходя к более интимным. Покорми своего мужчину клубникой или тортом с ложечки, нежно погладь в его любимой эрогенной зоне, а затем покажи, где нравятся ласки тебе... Зеркальное отражение желаний обязательно закончится ярким сексом.

Карты

Да, карты на раздевание — уже всем известная и банальная эротическая игра, в которую играли даже наши родители. Но мы поговорим о более интересном способе использовать карты с интимной составляющей, при этом вам обоим не придется получать статус дурака, попутно снимая с себя одежду.

Присвойте действие каждой из мастей. Цифры будут обозначать минуты, которые вы должны выполнять придуманное вами действие. Например: пики — оральные ласки, трефы — поглаживания, бубны — поцелуи, черви — покусывания. Перемешайте карты и вытягивайте их по очереди, придумывайте свои правила и импровизируйте.

Загадка

Запишите на бумажках ваши желания. Чем интереснее и неординарнее они будут, тем более захватывающей будет сама игра.

Возьмите коробку или шапку, перемешайте все бумажки. Один из партнеров должен вытаскивать по карточке с желанием и отдавать второму. Суть игры в том, чтобы угадать, что за действие написано на бумажке. Только задавать вопросов нельзя, необходимо действовать, пока точно не угадаете написанное изначально, сменяя одни ласки на другие.

Вслепую

Завязать глаза одному из партнеров — это эффектно и очень чувственно. Попробуй предложить это своему партнеру и делай с ним все, что захочешь!